國際油價暴漲10% 市場憂中東爆發全面衝突

以色列攻擊伊朗發動，德黑蘭有爆炸發生。 (美聯社)

國際油價暴漲逾10%，創下近五個月新高。以色列 對伊朗 發動攻擊，而伊朗最高領袖哈米尼表示，以色列將為此「付出極其沉重代價」，引發市場對中東爆發全面衝突的新一輪恐慌。

紐約市場7月交割的西德州中級原油（WTI）期貨和8月布蘭特原油一度大漲超過12%。目前西德州中級原油期貨上漲6.45美元，至74.49美元，漲幅9.48%，但盤中高點77.62美元創1月21日以來最高；布蘭特原油期貨飆升6.54美元，至每桶75.90美元，漲幅9.48%，盤中最高觸及78.50美元，是1月27日以來新高。

這是2022年俄烏戰爭開打導致能源價格飆升以來，兩大原油合約的最大單日漲幅。以色列當局表示，此次行動針對伊朗核設施、彈道飛彈工廠及軍事指揮官，並警告這將是阻止德黑蘭發展核武的長期行動的開端。

ING分析師團隊撰寫報告指出：「這大幅提升地緣政治不確定性，原油市場必須為潛在供應中斷計入更高的風險溢價。」

新加坡數名原油交易員表示，目前尚無法判斷攻擊是否會影響中東石油 運輸，須視伊朗報復行動，以及美國是否介入而定。其中一人說：「現在斷言還太早，但市場顯然擔心荷莫茲海峽可能被封鎖。」

Phillip Nova資深市場分析師Priyanka Sachdeva表示：「伊朗已宣布進入緊急狀態並準備反擊，這不僅增加供應中斷風險，更可能波及其他鄰近產油國。雖然川普政府表現出置身事外的態度，但美國若介入將加劇市場憂慮。」

Price Futures Group分析師Phil Flynn說，現在原油供應的風險極高，交易員將緊盯伊朗報復行動，包括可能封鎖全荷莫茲海峽，該水道的石油運輸量占全球石油產量的約20%。

根據MST Marquee資深能源分析師Saul Kavoni，除非衝突升級至伊朗攻擊該地區石油基礎設施，否則實質供應暫不受影響。他補充說，在最極端情況下，伊朗可能透過攻擊設施或封鎖荷莫茲海峽，導致每日2,000萬桶原油供應受阻。

Flynn指出，以往發生地緣衝突，油價常急漲後快速回落，虛驚一場，例如2023年10月7日哈馬斯從加薩對以色列發動突襲，但此次在衝突升級態勢未明前，交易員將持續嚴陣以待。