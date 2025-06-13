國際油價飆漲逾12% 伊朗矢言嚴厲報復令市場憂局面失控

德黑蘭市建築遭到以色列空襲。(路透)

以色列 空襲伊朗 ，布蘭特原油價 格周五（13日）漲幅一度超過12%。這波攻擊針對伊朗的核計畫和軍事設施，凸顯兩大軍事強權衝突急遽升級，恐怕引爆區域戰爭。伊朗武裝部隊發言人表示，猶太復國主義政權和美國將遭到嚴厲報復。

伊朗武裝部隊發言人 「他們將付出慘痛代價。他們應該預料到伊朗武裝部隊會做出嚴厲的回應。伊朗將開展嚴厲的報復。」

布蘭特原油期貨大漲逾12%，超過每桶77美元。黃金大漲突破每英兩3435美元。

市場人士原本憂心今年油市供過於求，如今立即轉為看漲油價，後續走勢端看伊朗如何回應，以及中東重要能源設施或區域油輪航運是否受到波及。以下為市場觀察人士的觀點：

最壞情況：荷莫茲海峽遭封鎖

新加坡盛寶市場（Saxo Markets）首席投資策略師Charu Chanana說：「若中東局勢升溫且出現供應風險，油價可能飆向每桶80美元，但OPEC+增產恐壓抑漲幅，並在秋季重新引發供過於求疑慮。最壞情況如荷莫茲海峽封鎖，或伊朗每日210萬桶出口中斷，恐對全球原油供應和通膨預期造成嚴重衝擊。

Rystad Energy 大宗商品市場油品主管 Mukesh Sahdev指出：「受中國大陸採購增加帶動，伊朗原油產量自2019年起反彈，最近一度升至日產400萬桶。伊朗若報復並封鎖荷莫茲海峽，將威脅原油供應。不過，美國仍主張談判，衝突升級為全面戰爭的機率不高。」

接下來要看伊朗如何回應

澳盛銀行（Westpac）大宗商品與碳研究主管Robert Rennie）說：「此次攻擊主要鎖定伊朗革命衛隊高層與核科學家，而且美國並未參與，顯示這較像預防性打擊，而非持續性衝突。交易員將密切觀察伊朗的反擊力度，是直接針對以色列，還是採代理人攻擊。周末風險極高，原油價格很可能再度突破1月高點。放眼長線，我們預期第3季油價將試探每桶60至65美元區間下緣，第4季甚至可能跌破60美元。」

運價看漲

Oil Brokerage 全球航運研究主管 Anoop Singh說：「中東若爆發戰爭，運費勢必受衝擊，短線飆升幾乎難以避免。」他補充，目前全球超大型油輪（VLCC）船隊約 15% 常駐波斯灣，每天約20艘通過荷莫茲海峽海峽。

總經和供需面不支持油價續飆

國投安信期貨（SDIC Essence Futures）首席能源分析師高明宇說：「總經與供需面並不支持油價續飆，投資人可考慮買進低成本買權，以對沖極端地緣政治風險；待局勢明朗，再於高檔布局放空。」