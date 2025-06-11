黑石10年計畫「錢」進歐洲、中東 貝恩想加碼日本房地產

知名私募股權公司黑石集團未來十年計劃大舉投資歐洲，投資金額上看5,000億美元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-06-11，數位典藏序號：20250130201857992】

知名私募股權公司黑石集團（Blackstone）未來十年計畫大舉投資歐洲，執行長蘇世民（Steve Schwarzman）透露，投資金額上看5,000億美元。另一家知名私募公司貝恩則打算加碼投資日本 。

蘇世民10日在彭博電視訪問中說：「我們認為這是個重大機會。」「他們正開始改變策略，我們認為這將提高成長率。」

除了黑石之外，其他投資公司也看好歐洲的投資吸引力。上周在德國 柏林舉行的SuperReturn International會議上，BC Partners、Permira和Brookfield資產管理公司等巨頭的主管紛紛表示，在全球經濟風險加劇之際，歐洲是值得投資的目的地。

黑石2000年在倫敦開設辦事處時，另一辦事處則位於紐約。當時，該公司已為專門投資另類資產的全權委託投資基金籌資逾130億美元。如今該公司已成為全球最大的另類資產管理公司，管理的資產超過1兆美元，並在全球27座城市設有辦事處。

蘇世民表示，該公司已在英國投資約1,000億美元，成為英國最大的外國投資人之一。黑石集團已投入大量資金押注英國的房地產 ，包括在英格蘭北部的一處資料中心場址，可能成為歐洲最大資料中心的所在地。

在歐洲以外，黑石也將中東視為投資目的地，蘇世表示，儘管該地區傳統上以本地企業和資本為主，但隨著利雅德和杜拜等城市正在快速發展成為國際樞紐，將是頗具吸引力的投資機會。

在此同時，貝恩資本（Bain Capital）則放眼日本房地產投資。該公司已收購超商龍頭7-Eleven母公司Seven & i的超市業務，且已在日本累積逾50億美元房地產資產。合夥人木下滿表示，正在磋商的交易約有五筆。

木下滿表示，許多日本公司持有大量管理不善或拖累主要事業的房地產，且其中一些需要大量資金來翻新。

他表示，貝恩正在尋求收購擁有這種誘人資產的公司，或購買一些日本公司希望脫手的房地產，並願意透過提供資金和營運支持來和它們合作。

他說：「我們無意採取任何掠奪方式來收購公司，僅是為了得到房地產資產」。