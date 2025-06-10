我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯掃蕩非法移民引示威衝突 白宮自認能「政治加分」

男多次闖私宅稱「她是我小孩媽媽」 泰勒絲申請限制令獲准

市場輪動新寵 白銀和白金今年報酬率雙雙超車黃金

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
白銀（圖）和白金6月價格大漲，今年來報酬率已雙雙超車行情陷入停滯的黃金。（路透）
白銀（圖）和白金6月價格大漲，今年來報酬率已雙雙超車行情陷入停滯的黃金。（路透）

白銀與白金的價格強勢上漲，今年報酬率雙雙超過了行情陷入停滯的黃金。

根據安碩白銀信託（iShares Silver Trust）與SPDR黃金ETF（SPDR Gold Shares）周一收盤數據，白銀今年報酬率高達26.8%，微幅超車黃金。

這是48個交易日以來，安碩白銀ETF首度在年度漲幅上擊敗黃金。白銀ETF在6月大漲11%，黃金僅微升1%，因此逆轉了5月時黃金ETF今年報酬率幾達白銀兩倍的局面。

白金漲勢更猛。Aberdeen實體白金ETF本月累漲15%，今年報酬率在上周五超越黃金，是2月初來首見。

白銀和白金走高的背後原因並不明朗。金價今年來創下24次新高紀錄，投資人可能因此轉向尋找更具上漲空間的替代標的。

全球最大白金市場，中國，也成為白金飆升的關鍵因素。根據世界白金投資委員會，中國第1季白金首飾需求較去年同期暴增50%，是先前預期的兩倍。隨金價高漲，中國批發商的賣場全面擴大展示白金。

供給是白金上漲的另一因素，美銀全球商品研究團隊撰寫報告表示，南非白金的開採量年減12%。

但美銀仍更看好白銀，因有太陽能板新應用與避險需求的雙重利多，而白金首飾的需求則可能因為中國大陸人口成長放緩與結婚率下降而承壓。

22V研究團隊6月撰寫的報告同樣建議買入白銀，強調其在半導體產業的關鍵地位，預期將顯著跑贏黃金。

不過，分析師警告，此刻看空黃金恐有風險。在美國經濟與貿易政策不確定性高漲之際，金價距再創新高僅差約2%。

金價 南非

上一則

日銀總裁放鴿削弱升息預期？日圓盤中一度急貶

延伸閱讀

中外匯儲備餘額連5個月增加 人行連7個月增持黃金

中外匯儲備餘額連5個月增加 人行連7個月增持黃金
飯後吃水果「自以為健康」？營養師揭黃金時機：吸收最佳

飯後吃水果「自以為健康」？營養師揭黃金時機：吸收最佳
金價高檔震盪 白銀達「關鍵轉折點」和白金齊飆至多年高位

金價高檔震盪 白銀達「關鍵轉折點」和白金齊飆至多年高位
不讓黃金專美於前 白銀大漲逾4% 飆上13年新高

不讓黃金專美於前 白銀大漲逾4% 飆上13年新高

熱門新聞

「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密
「長安的荔枝」評價兩極 馬伯庸挺雷佳音：演活了李善德

「長安的荔枝」評價兩極 馬伯庸挺雷佳音：演活了李善德