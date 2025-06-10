市場輪動新寵 白銀和白金今年報酬率雙雙超車黃金

白銀（圖）和白金6月價格大漲，今年來報酬率已雙雙超車行情陷入停滯的黃金。（路透）

白銀與白金的價格強勢上漲，今年報酬率雙雙超過了行情陷入停滯的黃金。

根據安碩白銀信託（iShares Silver Trust）與SPDR黃金ETF（SPDR Gold Shares）周一收盤數據，白銀今年報酬率高達26.8%，微幅超車黃金。

這是48個交易日以來，安碩白銀ETF首度在年度漲幅上擊敗黃金。白銀ETF在6月大漲11%，黃金僅微升1%，因此逆轉了5月時黃金ETF今年報酬率幾達白銀兩倍的局面。

白金漲勢更猛。Aberdeen實體白金ETF本月累漲15%，今年報酬率在上周五超越黃金，是2月初來首見。

白銀和白金走高的背後原因並不明朗。金價 今年來創下24次新高紀錄，投資人可能因此轉向尋找更具上漲空間的替代標的。

全球最大白金市場，中國，也成為白金飆升的關鍵因素。根據世界白金投資委員會，中國第1季白金首飾需求較去年同期暴增50%，是先前預期的兩倍。隨金價高漲，中國批發商的賣場全面擴大展示白金。

供給是白金上漲的另一因素，美銀全球商品研究團隊撰寫報告表示，南非 白金的開採量年減12%。

但美銀仍更看好白銀，因有太陽能板新應用與避險需求的雙重利多，而白金首飾的需求則可能因為中國大陸人口成長放緩與結婚率下降而承壓。

22V研究團隊6月撰寫的報告同樣建議買入白銀，強調其在半導體產業的關鍵地位，預期將顯著跑贏黃金。

不過，分析師警告，此刻看空黃金恐有風險。在美國經濟與貿易政策不確定性高漲之際，金價距再創新高僅差約2%。