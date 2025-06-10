我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

日本GDP首季減幅0.2% 日銀立場更謹慎 首相政治壓力大

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本9日公布GDP修正值，確認在美國總統川普4月擴大關稅措施前已陷萎縮。(路透)
日本9日公布GDP修正值，確認在美國總統川普4月擴大關稅措施前已陷萎縮。(路透)

日本內閣府9日公布，第1季國內生產毛額（GDP）修正值為萎縮0.2%，而非初估的萎縮0.7%，確認日本在川普4月擴大關稅措施之前，就陷入了萎縮。此一疲軟態勢強化了日本央行（日銀）的謹慎立場，也在關鍵選舉前給首相石破茂帶來政治壓力。

截至3月的第1季，日本經濟萎縮0.2%，而經濟學家原本預期能維持初值不變。上修主因來自庫存與消費數據優於預期。

庫存對經濟成長貢獻0.6個百分點，是初值的兩倍，個人消費勉強增加0.1%，優於初值的零增長。庫存增加，雖顯示產出提升，卻也反映商品與零件滯銷，暗示需求疲軟。企業支出增加1.1%，略遜於初值。淨出口是將整體數據拖入負值的主因，使GDP增長少了0.8個百分點。

新數據加深政策不確定性。日銀上月政策會議下調今年成長預測，市場普遍預期其6月17日會議將維持觀望立場。

明治安田綜合研究所經濟學家前田和孝表示：「單看GDP數據，日銀很難合理化升息。雖毋需降息，但央行必須觀望情勢發展。整體而言，今日數據更像是延遲升息時程的因素。」

日本正面臨美國一系列關稅的衝擊，包括若未達成貿易協議，全面性關稅稅率10%將在7月初升至24%。特定產業的關稅尤其沉重，例如汽車與零件的25%關稅正侵蝕出口商利潤。

與此同時，內需脆弱，對經濟支撐有限。消費占日本GDP約60%，疲軟不振是決策者實現良性經濟成長循環的重大憂慮。由於缺乏明確的成長動能，多數經濟學家預期第2季表現平淡，經濟陷入技術性衰退的風險升高。

這對下月要面臨參院選舉的於石破茂構成重大挑戰。地方民調顯示其支持率持續承受壓力，本月創下上任以來新低。

為緩解民眾對物價上漲的不滿，石破茂近期針對家庭推出紓困措施，包括重啟公用事業補貼以及釋出政府稻米儲備。

前田和孝指出，消費疲軟的背後是民眾覺得物價過高。相較於在野黨，執政黨的政策若缺乏衝擊力，民眾恐怕會有無所作為的印象。

日本 關稅 石破茂

上一則

AI落後+高營收被質疑 蘋果面臨前所未有監管、技術挑戰

下一則

洛杉磯抗議潮凸顯勞動市場降溫 德銀：供給震撼大於關稅

延伸閱讀

殖利率升太猛 日本政府傳不只減少發債 將購回部分公債

殖利率升太猛 日本政府傳不只減少發債 將購回部分公債
日Q1經濟確認萎縮 支持央行謹慎立場 給日相帶來沉重壓力

日Q1經濟確認萎縮 支持央行謹慎立場 給日相帶來沉重壓力
李在明、石破茂首度通話 韓日承諾加強雙方關係

李在明、石破茂首度通話 韓日承諾加強雙方關係
促進經貿安全合作 日歐組競爭力聯盟

促進經貿安全合作 日歐組競爭力聯盟

熱門新聞

「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密