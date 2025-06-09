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日Q1經濟確認萎縮 支持央行謹慎立場 給日相帶來沉重壓力

編譯季晶晶／綜合外電
日本周一公布GDP修正值，確認在美國總統川普4月擴大關稅措施前已陷萎縮。（路透）
日本周一公布GDP修正值，確認在美國總統川普4月擴大關稅措施前已陷萎縮。（路透）

日本內閣府周一公布國內生產總值（GDP）的修正值，確認日本在美國總統川普4月擴大關稅措施之前就陷入了萎縮。此一疲軟態勢強化了日本央行的謹慎立場，也在關鍵選舉前給首相石破茂帶來政治壓力。

截至3月的第1季經濟萎縮0.2%，初值是萎縮0.7%，而經濟學家原本預期能維持初值不變。上修主因來自庫存與消費數據優於預期。

庫存對成長貢獻0.6個百分點，是初值的兩倍，個人消費勉強增加0.1%，優於初值的零增長。庫存增加雖顯示產出提升，卻也反映商品與零件滯鎖，暗示需求疲軟。企業支出增加1.1%，略遜於初值。淨出口是將整體數據拖入負值的主因，使GDP增長少了0.8個百分點。

新數據加深政策不確定性。日本央行上月政策會議下調今年成長預測，市場普遍預期其6月17日會議將維持觀望立場。

明治安田生命研究所經濟學家前田和孝（Kazutaka Maeda）表示：「單看GDP數據，日本央行很難合理化升息。雖毋需降息，但央行必須觀望情勢發展。整體而言，今日數據更像是延遲升息時程的因素。」

日本正面臨美國一系列關稅的衝擊，包括若未達成貿易協議，全面性關稅稅率10%將在7月初升至24%。特定產業的關稅尤其沉重，例如汽車與零件的25%關稅正侵蝕出口商利潤。

與此同時，內需脆弱，對經濟支撐有限。消費占日本GDP約60%，疲軟不振是決策者實現良性經濟成長循環的重大憂慮。由於缺乏明確的成長動能，多數經濟學家預期第2季表現平淡，經濟陷入技術性衰退的風險升高。

這對下月要面臨參院選舉的於石破茂構成重大挑戰。地方民調顯示其支持率持續承受壓力，本月創下上任以來新低。

為緩解民眾對物價上漲的不滿，石破茂近期針對家庭推出紓困措施，包括重啟公用事業補貼以及釋出政府稻米儲備。

前田和孝指出：「消費疲軟的背後是民眾覺得物價過高。相較於在野黨，執政黨的政策若缺乏衝擊力，民眾恐性會有無所作為的印象。」

日本 關稅 央行

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