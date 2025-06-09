我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

川普旅行禁令生效 阿富汗等12國禁止入境美國

日本這家公司要籌資54億元買比特幣 股價狂飆22%

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本上市公司Metaplanet宣布計畫籌資約54億美元加碼買進比特幣。(路透)
日本上市公司Metaplanet宣布計畫籌資約54億美元加碼買進比特幣。(路透)

日本上市公司Metaplanet在宣布計劃籌資約54億美元加碼買進比特幣後，股價在今天（9）日狂飆，盤中漲幅一度達22%。

Metaplanet原本主要從事旅遊、飯店營運，去年首度宣布購買比特幣，轉型為比特幣投資者，如今公司持有的比特幣價值已經超過10億美元。

Metaplanet在上周五宣布一項股票認購權計畫，並在社群平台 X 上貼文表示，這是日本資本市場史上最大的同類計畫。該公司預期到2027年底前積累21萬枚比特幣，遠高於目前持有的8,888枚，也高於先前預定的10萬枚目標。如果成功達成2027年底積累21萬枚的目標，該公司將持有全球約1%流通中的比特幣。

受此消息影響，Metaplanet股價9日盤中上漲17%，報每股1,574日圓，漲幅一度達22%。該公司在2024年初轉向加密貨幣領域後，股價呈現高度波動走勢。

全球有愈來愈多企業仿效美國軟體公司Strategy積累比特幣的策略，而Metaplanet是其中之一。這些公司通常是利用發行股票和可轉換證券的方式來籌資買進比特幣。塞勒（Michael Saylor）創立的Strategy公司已經累積價值超過600億美元的比特幣資產。

今年4月，一家與金融服務公司Cantor Fitzgerald有關聯的特殊目的收購公司（SPAC）攜手穩定幣業者Tether Holdings和軟銀集團，成立名為Twenty One Capital公司，專門積累比特幣，初步的資產為近40億美元的比特幣。更近期，美國總統川普的川普媒體與科技集團也表示，已籌資23.2億美元來積累比特幣。

避險基金DACM共同創辦人Richard Galvin表示：「Metaplanet和其他這類公司正在為加密貨幣帶來新的、實質的購買需求，而且目前看來，它們的籌資計畫顯然獲得大量投資人需求。」

比特幣 川普 貨幣

上一則

在美中科技競爭中 CoWoS封裝技術至關重要

下一則

「慢通膨」來了 美經濟不確定性高 高盛調降風險部位

延伸閱讀

日水產將恢復輸中 市場結構已改變…日漁民冷淡：現在更擔心美國關稅

日水產將恢復輸中 市場結構已改變…日漁民冷淡：現在更擔心美國關稅
日媒：中國氫專利競爭力 超越日本首度居冠

日媒：中國氫專利競爭力 超越日本首度居冠
和川普有關的比特幣ETF快上市了 紐交所提出申請文件

和川普有關的比特幣ETF快上市了 紐交所提出申請文件
馬斯克回歸本業 推出XChat私訊功能 媲美比特幣加密保護

馬斯克回歸本業 推出XChat私訊功能 媲美比特幣加密保護

熱門新聞

「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17
川普關稅戰讓加州保稅倉庫業生意興隆。示意圖。圖為加州長灘港貨車。(路透)

川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

2025-06-06 20:02

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　