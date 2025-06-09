日本這家公司要籌資54億元買比特幣 股價狂飆22%

日本上市公司Metaplanet宣布計畫籌資約54億美元加碼買進比特幣。(路透)

日本上市公司Metaplanet在宣布計劃籌資約54億美元加碼買進比特幣 後，股價在今天（9）日狂飆，盤中漲幅一度達22%。

Metaplanet原本主要從事旅遊、飯店營運，去年首度宣布購買比特幣，轉型為比特幣投資者，如今公司持有的比特幣價值已經超過10億美元。

Metaplanet在上周五宣布一項股票認購權計畫，並在社群平台 X 上貼文表示，這是日本資本市場史上最大的同類計畫。該公司預期到2027年底前積累21萬枚比特幣，遠高於目前持有的8,888枚，也高於先前預定的10萬枚目標。如果成功達成2027年底積累21萬枚的目標，該公司將持有全球約1%流通中的比特幣。

受此消息影響，Metaplanet股價9日盤中上漲17%，報每股1,574日圓，漲幅一度達22%。該公司在2024年初轉向加密貨幣 領域後，股價呈現高度波動走勢。

全球有愈來愈多企業仿效美國軟體公司Strategy積累比特幣的策略，而Metaplanet是其中之一。這些公司通常是利用發行股票和可轉換證券的方式來籌資買進比特幣。塞勒（Michael Saylor）創立的Strategy公司已經累積價值超過600億美元的比特幣資產。

今年4月，一家與金融服務公司Cantor Fitzgerald有關聯的特殊目的收購公司（SPAC）攜手穩定幣業者Tether Holdings和軟銀集團，成立名為Twenty One Capital公司，專門積累比特幣，初步的資產為近40億美元的比特幣。更近期，美國總統川普 的川普媒體與科技集團也表示，已籌資23.2億美元來積累比特幣。

避險基金DACM共同創辦人Richard Galvin表示：「Metaplanet和其他這類公司正在為加密貨幣帶來新的、實質的購買需求，而且目前看來，它們的籌資計畫顯然獲得大量投資人需求。」