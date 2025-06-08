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李在明拚經改 擬追加150億美元預算 韓股強心針

編譯陳律安／綜合外電
南韓總統李在明。（歐新社）
南韓總統李在明。（歐新社）

新上任的南韓總統李在明將啟動政策評估，以支持經濟成長，全球資金也正競相押注南韓股市將受惠於李在明的改革助力，認為他推動有利股東的政策，將帶來更高的報酬率。

韓聯社報導，在李在明上任後，南韓企劃財政部已針對第二次追加預算、稅法改革、以及經濟方針，啟動內部評估。南韓當局計劃透過這次的追加預算注入流動性，以提振疲弱的內需，追加預算規模預估至少將為20兆韓元（150億美元）。

在李在明承諾加強公司治理、並承諾讓股市報酬率倍增的激勵下，安本投資、百達財富管理、富蘭克林坦伯頓等全球資產管理業者近來已陸續增持韓股、或調升韓股展望。

外資正重返南韓股市，李在明就職首日便帶動南韓大盤Kospi指數衝入牛市，顯示投資人看好李在明將加速提升股東報酬，同時改善公司治理的商業法修正案也有望順利通過。

安本投資亞太股票副主管普克薩管理的規模12億美元日本以外亞洲基金，5月已轉向加碼韓股。她說：「我們相信，南韓政府與國內企業的共同努力，將有助於提升外界對南韓資本市場的信任，並建立更重視股東價值的企業文化。」

南韓經濟由財閥主導，外界批判，這些家族企業未能保障小股東權益，導致投資人往往以低於帳面價值的價格評價韓股，韓企的股價也低於外國同業，形成所謂「韓國折價」。

李在明的優先之一是修訂商業法，清除企業董事會內的橡皮圖章董事，擴大董事對股東負有的忠實義務，而不只是對公司本身負責。

南韓 李在明 財政部

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