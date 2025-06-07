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全球經濟憂慮升 印度意外降息2碼 俄國近3年首降利率

編譯林文彬、劉忠勇／綜合外電
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隨著通膨降溫促使決策官員重心轉向支撐經濟成長，印度央行6日降息2碼，降幅大於預期，是連續第三次降息。（路透）
隨著通膨降溫促使決策官員重心轉向支撐經濟成長，印度央行6日降息2碼，降幅大於預期，是連續第三次降息。（路透）

隨著通膨降溫促使決策官員重心轉向支撐經濟成長，印度央行6日降息2碼，降幅大於預期，是連續第三次降息。俄羅斯央行同日也降息整整1個百分點，是近三年來首次降息。

印度央行貨幣政策委員會以五比一的票數，決議調降基準附買回利率至5.5%，2025年至今已降息4碼。印度央行也意外調降現金準備率1個百分點至3%，是2020年3月以來最大降幅，但該利率將在今年剩餘時間分四次調降，每次1碼。印度央行總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）表示，調降現金準備率預估將向金融體系挹注2.5兆盧比（291億美元）流動性。

印度央行動作如此之大，顯示美國總統川普全面性關稅等全球風險，導致該行對經濟展望的憂慮日益升高。印度3月止的上年度經濟成長率降至6.5%，遠低於政府及馬爾霍特拉渴求的8%。針對4月開始的本年度，印度央行維持經濟成長預測在6.5%，通膨預估則從4%調降至3.7%。

不過，印度央行同時也將貨幣政策立場從寬鬆調整為中性，暗示進一步寬鬆貨幣空間有限。馬爾霍特拉表示，印度央行是否採取進一步行動，將取決於未來公布的數據。

Larsen & Toubro集團首席經濟學家舒克拉（Sachchidanand Shukla）說：「這次調整或翻轉立場的速度肯定是史上數一數二快，央行立場剛在4月上次決策會議轉為『寬鬆』，這意味央行只會降息或按兵不動，但現在立場又回到『中性』，代表升息或降息都有可能。」

三井住友銀行亞洲總體策略主管傑夫黃（音譯）也說：「印度央行暫時沒有繼續降息空間，未來是否有進一步降息的機會，取決於央行經濟成長預測是否面臨下修風險。」

央行決策出爐後印度資產價格劇烈震盪，印度股市Sensex指數由黑翻紅，終場上漲近1%；公債殖利率曲線變陡，央行挹注資金帶動期限較短公債殖利率下滑，調整立場則推升期限較長公債殖利率。印度盧比兌美元6日盤中最多貶值0.2%，但終場以升值收盤。

另一方面，隨著通膨持續降溫，高貸款成本導致經濟陷入困境的跡象也已浮現，俄羅斯央行同日調降基準利率4碼至20%，是2022年以來首次降息。俄羅斯央行在聲明中說：「目前通膨壓力持續下降，核心通膨也不例外。通膨壓力持續減輕，導致貨幣情勢緊縮對需求的衝擊日益明顯。」

央行 印度 降息

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