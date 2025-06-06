我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏無人機奇襲俄軍基地傳惹白宮不滿 媒體曝川普私下感到惱火

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

中國歐盟商會前主席：中國取代美國成為可靠夥伴的想法荒唐可笑

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國歐盟商會前主席伍德克。（路透）
中國歐盟商會前主席伍德克。（路透）

前中國歐盟商會主席主席（Jörg Wuttke）近日撰文指出，有人認為，不遠的將來，中國可以取代美國，成為歐洲可靠合作夥伴，這種想法是荒唐可笑的，「已沒有必要繼續自欺欺人了。我們的對華出口已經觸頂，今後對華出口只會越變越少。」

德國之聲引述德國《焦點》雜誌客座評論文章〈中國幻覺〉，作者伍德克曾長期擔任中國歐盟商會主席，有長達35年的在中國的生活經歷。據彭博此前報導，他在去年決定離開中國，轉往美國一家諮詢公司任職。

伍德克指出，在出口方面，德國企業僅對波蘭的出口就已經超過了對中國的出口，而從去年11月開始，整個歐盟對瑞士的出口也比對中國的出口更多。

他提到，中國領導人希望實現自給自足，外國企業將越來越不受歡迎。與此同時，只有被選上的外國企業才能獲准進入中國，而只有那些被中國認為有用的企業才能獲此殊榮。

為什麼不更多地向中國投資？伍德克指出，他在擔任中國歐盟商會主席時曾發布一份430頁的立場文件中，當中羅列中國市場數以千計的弊端，但根本問題只有「中國市場不是開放性的」。

他強調，認為中國將來會大規模對外開放的想法，純屬一廂情願的幻想，最多只能阻止中國市場進一步封閉，「我們不得不一再告誡中國政府，他們的產業政策具有極大的破壞性」。

伍德克表示，中國的政策導致產能過剩和廉價傾銷，全球三分之一的產品是在中國製造的，而中國本土卻只能消費大約13%。這一方面損害中國本土企業利益，目前中國約有140家汽車品牌，能賺錢的僅有20家。

另一方面，美國正試圖阻擋這些廉價中國商品的洪流，但這些產品最終將不可避免地湧入歐洲和其他市場。而所有的國家，無論是泰國、俄羅斯還是土耳其，最終都會逐步建立起貿易保護機制，「這將意味著自由貿易的終結」。

歐盟 德國 泰國

上一則

川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

延伸閱讀

22歲中生原訂秋季入讀哈佛碩士 考慮改去牛津

22歲中生原訂秋季入讀哈佛碩士 考慮改去牛津
錯遭遣返的「馬州男」被送回美國 面臨人口販運等指控

錯遭遣返的「馬州男」被送回美國 面臨人口販運等指控
走私致命真菌 密西根大學中國研究員非首次 國會議員憂毀美國農業

走私致命真菌 密西根大學中國研究員非首次 國會議員憂毀美國農業
馬斯克分手川普後 歐盟歡迎前來、俄議員稱可政治庇護

馬斯克分手川普後 歐盟歡迎前來、俄議員稱可政治庇護

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因