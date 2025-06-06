我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

任天堂Switch 2開賣全球搶購遠超預期 高盛上調獲利預估

編譯簡國帆、易起宇、記者陳昱翔／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多座城市都出現排隊人龍，搶購到的消費者爭相在社群媒體炫耀，成為多年來最盛大的消費產品上市盛事。（美聯社）
日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多座城市都出現排隊人龍，搶購到的消費者爭相在社群媒體炫耀，成為多年來最盛大的消費產品上市盛事。（美聯社）

日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多個城市都出現排隊人潮，搶購到的消費者爭相在社群媒體炫耀，成為多年來最盛大的消費產品上市盛事，在歐美熱銷程度遠超過任天堂預期。

零售商都預期存貨很快售罄，新機啟動下一波遊戲產業成長熱潮，高盛看好出貨量前景，並上調對任天堂的獲利預估。

在Switch 2上市約20小時前，消費電子產品零售商GameStop的紐約聯合廣場門市在4日清晨4時30分便出現消費者排隊，在紐約鬧區的任天堂門市同樣有排隊人潮。GameStop和百思買（Best Buy）的Switch 2剛上市就被搶購一空。日本東京出現排隊搶購潮，預先抽選抽到的幸運兒一拿到Switch 2就趕忙拍照上網炫耀。

Jefferies分析師高約爾指出，英國、法國的Switch 2預購量一分鐘內就被搶完，美國網站數度當機，他預測任天堂今年度將賣出1,500萬台Switch 2，與任天堂預估相當，但其他分析師預測銷量會達2,000萬台以上，高於任天堂的預期。

高盛看好任天堂的Switch 2出貨量與軟體營收前景，認為這款遊戲機的潛在第三方遊戲不少，預料任天堂會維持並加強用戶互動，幫助提高Switch 2的利潤。高盛上調任天堂止於明年3月的今年度營業利益至4,533億日圓。

Zen大學產業史研究中心副所長浜村弘一指出，Switch 2的效能比第一代的Switch更強、螢幕更大、手把升級、圖像改善，也更容易拿來玩高階個人電腦（PC）遊戲和手遊，幫助任天堂開拓新市場。而且Switch 2又能相容Switch的遊戲，一上市便有可觀的遊戲庫。

不過，Switch 2的成功仍取決於任天堂持續設計具吸引力的自家遊戲、以及與其他外部遊戲相容的能力，任天堂也面臨美國關稅可能推升成本的威脅。

任天堂 高盛 零售商

上一則

投資美債風險加大 擔憂加劇…投資人該重新溫習了

下一則

長債不受青睞 日債價格上揚 南韓、澳洲公債認購意願疲軟

延伸閱讀

任天堂Switch 2全球上市 熱切粉絲整夜排隊搶購

任天堂Switch 2全球上市 熱切粉絲整夜排隊搶購
大摩估OPEC+未來3個月還會再增產 高盛預期8月增產後暫停

大摩估OPEC+未來3個月還會再增產 高盛預期8月增產後暫停
法院擋下關稅 高盛：川普仍有其他法寶 其他國家不要歡呼

法院擋下關稅 高盛：川普仍有其他法寶 其他國家不要歡呼
高盛砍台積電目標價和EPS 理由是台幣走勢不利

高盛砍台積電目標價和EPS 理由是台幣走勢不利

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案