任天堂Switch 2開賣全球搶購遠超預期 高盛上調獲利預估

日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多座城市都出現排隊人龍，搶購到的消費者爭相在社群媒體炫耀，成為多年來最盛大的消費產品上市盛事。（美聯社）

日本任天堂 （Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多個城市都出現排隊人潮，搶購到的消費者爭相在社群媒體炫耀，成為多年來最盛大的消費產品上市盛事，在歐美熱銷程度遠超過任天堂預期。

零售商 都預期存貨很快售罄，新機啟動下一波遊戲產業成長熱潮，高盛 看好出貨量前景，並上調對任天堂的獲利預估。

在Switch 2上市約20小時前，消費電子產品零售商GameStop的紐約聯合廣場門市在4日清晨4時30分便出現消費者排隊，在紐約鬧區的任天堂門市同樣有排隊人潮。GameStop和百思買（Best Buy）的Switch 2剛上市就被搶購一空。日本東京出現排隊搶購潮，預先抽選抽到的幸運兒一拿到Switch 2就趕忙拍照上網炫耀。

Jefferies分析師高約爾指出，英國、法國的Switch 2預購量一分鐘內就被搶完，美國網站數度當機，他預測任天堂今年度將賣出1,500萬台Switch 2，與任天堂預估相當，但其他分析師預測銷量會達2,000萬台以上，高於任天堂的預期。

高盛看好任天堂的Switch 2出貨量與軟體營收前景，認為這款遊戲機的潛在第三方遊戲不少，預料任天堂會維持並加強用戶互動，幫助提高Switch 2的利潤。高盛上調任天堂止於明年3月的今年度營業利益至4,533億日圓。

Zen大學產業史研究中心副所長浜村弘一指出，Switch 2的效能比第一代的Switch更強、螢幕更大、手把升級、圖像改善，也更容易拿來玩高階個人電腦（PC）遊戲和手遊，幫助任天堂開拓新市場。而且Switch 2又能相容Switch的遊戲，一上市便有可觀的遊戲庫。

不過，Switch 2的成功仍取決於任天堂持續設計具吸引力的自家遊戲、以及與其他外部遊戲相容的能力，任天堂也面臨美國關稅可能推升成本的威脅。