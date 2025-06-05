金價高檔震盪 白銀達「關鍵轉折點」和白金齊飆至多年高位

貴金屬商認為，白銀若能穩站每英兩35美元之上，將是「關鍵轉折點」。(路透)

白銀在突破技術面阻力後，周五(6日)繼續守在13年最高價位附近，也帶動白金走高，反映投資人對工業用途貴金屬的需求升溫。

周四(5日)，白銀現貨價格一度大漲4.5%，來到每英兩36.06美元，站在2012年2月以來最高價位；白金也勁揚4.8%，漲破每英兩1,146美元。周五盤中價格仍維持在高檔。

日內瓦貴金屬商MKS PAMP的金屬策略主管Nicky Shiels指出，這波漲勢一面來自整體金屬市場的技術量能，另一面則受到基本面改善支撐，例如印度對實體白銀的強勁需求，以及中國白金需求回溫。

白銀與白金價 格通常與金價同步波動，而金價向來在地緣政治不穩時被視為避險資產。過去12個月來，在美國主導的關稅戰升溫，以及各國央行 持續加碼購入的背景下，金價已上漲逾40%。

相較之下，白銀和白金同期分別上漲19%與13%，漲幅不如金價，但這兩種金屬因廣泛應用於工業領域，也受到投資人青睞。

白銀是太陽能板的關鍵材料，白金則用於汽車觸媒轉化器和實驗室設備。這兩大貴金屬市場今年都面臨供不應求的缺口，延續過去幾年供不應求的趨勢。

Shiels認為，白銀若能穩站每英兩35美元之上，將是「關鍵轉折點」，一旦守穩，可望重新點燃散戶投資人買盤的興趣。她也指出，若白金掛鉤ETF的需求出現回升，加上貴金屬借貸市場利率居禍不下、顯示市場偏緊，白金價格可能出現一波投機性反彈。

根據彭博彙整的數據，自5月中以來，白金ETF部位已增加逾3%，呈現回升跡象。自2月以來，白銀ETF持倉也持續增加，累計漲幅接近8%。

同時，截至新加坡 時間上午8點52分，現貨黃金小漲0.2%，報每英兩3,358.53美元，周線上漲約2%。