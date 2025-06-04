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AI熱潮加股市強漲 全球富豪人數創紀錄：美增8%、亞太區增3%

編譯季晶晶／綜合外電
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全球百萬美元富豪人數在2024年增加60萬到創新高的2,340萬人。（路透）
全球百萬美元富豪人數在2024年增加60萬到創新高的2,340萬人。（路透）

股市大漲加上AI熱潮，讓投資人賺到翻，全球高淨值人士（HNWI）的總數比起前年增加大約60萬，達到創新高的2,340萬人。

IT服務和諮詢集團凱捷（Capgemini）4日發布的《世界財富報告》顯示，2024年的全球高淨值人士（擁有可投資資產逾100萬美元）人數和財富分別成長了2.6%和4.2%。

光美國就新增56.2萬名百萬富翁，年增率7.6%，主要是AI熱潮和降息預期推動美股大漲。他們的財富大增了8.9%。擁有可投資資產逾3,000萬美元的超高淨值人士（SHNWI）尤其會賺，資產平均躍增近12%。

其他地區的表現不一：亞太地區高淨值人士的人數增加2.7%，財富成長4.8%，這要歸功於AI熱帶動科技股猛漲，以及各國央行寬鬆貨幣政策。中東的人數則減少2.1%，因油價下跌。歐洲的整體人數也減少2.1%，主要是股市波動以及成長疲軟。但超高淨值人士逆勢增加3.5%。

這些富豪的資產配置表明其審慎樂觀態度：現金比率大致不變，保持在26%，固定收益年減2%至18%，另有15%放在另類投資。

根據花旗全球職場財富主管Kris Bitterly，把錢投到像是私募基金或加密貨幣等非主流資產，可能是避開自己國內牛皮股市，捕捉超額回報的關鍵策略。

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