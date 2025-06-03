歐元區通膨放緩 降息在望 市場預期ECB本周政策會議再調降1碼

歐盟公布，歐元區5月CPI比一年前上升1.9%，漲幅小於4月的2.2%及經濟學家預估的2%。（路透）

歐元區5月通膨率跌破歐洲央行（ECB）2%目標，是八個月來首見，反映服務通膨意外溫和的影響，ECB今年進一步降息 可能性隨之升高。

歐盟 統計局3日公布，歐元區20國5月消費者物價指數（CPI）比一年前上升1.9%，漲幅小於4月的2.2%及經濟學家預估的2%；剔除食品及能源等波動劇烈項目的核心通膨率為2.3%，也低於4月的2.7%。

歐元區整體通膨2021年中以來跌破2%的次數僅兩次，上一次是去年9月。從細項來看，歐元區5月能源價格下跌3.6%，跌幅與4月相同，服務通膨則從4%降至3.2%，是2022年3月以來最低水準。

ECB去年6月底以來已降息七次，從薪資成長低迷、能源價格下跌、歐元走強和經濟成長疲弱來看，市場幾乎篤定ECB在本周5日的政策會議上將再降息1碼，存款利率將降至2%。歐元區5月通膨出爐後歐元兌美元3日盤中一度貶值0.5%，報1歐元兌1.138美元，但今年來仍升值一成左右。

牛津經濟研究院經濟學家法比亞尼說：「基於通膨減緩前景顯而易見，尤其是服務，押注ECB本周四降息似乎很合理，ECB今年稍晚應會繼續寬鬆政策。」

目前投資人認為ECB 6月後今年將再降息一次，彭博經濟研究經濟學家基雅伊預期9月可能再次降息。

不過，隨著關稅 及歐洲國防與基礎建設支出即將大增，促使決策官員就物價走向展開爭論，ECB管理委員會未來可能無法輕易做出決定。

美國目前對歐盟大多數商品課徵10%關稅，但稅率下月可能大幅上升至50%。布魯塞爾當局已警告，如果川普關稅威脅成真，歐盟可能加速推出報復措施。德國總理梅爾茨5日將在華府與川普會面，關稅肯定是討論議題之一。

另據瑞士統計局同日公布的數據，瑞士5月消費者物價比一年前下跌0.1%，是通膨率四年來首度轉為負值，推升該國將重拾負利率政策的預期。

目前市場預期瑞士央行截至12月會議將降息兩次，每次降息1碼，政策利率將降至負0.25%。