我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普加倍鋼鋁關稅至50% 6月4日生效「英國暫時豁免」

賭城母親為患病家人點熊貓快餐 暖心經理讓她感動落淚

不滿市場准入不平等 歐盟同意限制中企參與公共醫療器械採購

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據知情人士，歐盟已表決同意，將限制中國醫療器械製造商參與歐盟公共採購市場。（路透）
根據知情人士，歐盟已表決同意，將限制中國醫療器械製造商參與歐盟公共採購市場。（路透）

知情人士透露，歐盟同意限制中國醫療器械製造商參與歐盟公共採購市場。

不願具名的知情人士表示，歐盟國家周一（2日）對該措施進行投票，將禁止中企參與投標金額超過500萬歐元（570萬美元）的公共採購合約。

此舉是歐盟首次根據2022年立法的《國際採購工具》（IPI）採取行動，旨在促進對等的公共採購市場准入。歐盟正一邊設法應對美國總統川普掀起的關稅戰，一邊力圖平衡對華關係，上一限制可能在對華關係上開啟新的摩擦。

歐盟執委會發言人沒有立即回應置評請求。

歐盟於去年4月對中國醫療器械採購啟動調查，並於今年1月認定中國存在歧視外企的行為。根據彭博先前報導，雙方磋商並未找出解決方案。

近年來，中國在醫療技術領域更加重視本土和國家導向型採購，地方政府紛紛對多種醫療設備類別實施嚴格的國產品採購要求。

根據歐盟去年4月發布報告所引用數據，2019年，中國在此類商品上的貿易逆差是13億歐元（15億美元），而因上述政策，短短一年後，轉為順差52億歐元。歐盟強調，調查重點不在改變趨勢，而是要推動公平競爭。

歐盟長期聲稱，北京方面通過扭曲市場的措施和做法，推動「中國製造」政策，以求實現到2025年中企在國內核心醫療設備零組件市場的占有率達到85%的目標。對較高端設備的目標為70%。

IPI授權歐盟執委會對尋求參與採購的企業實施多種限制措施，從對投標案扣分，到最嚴重可徹底禁止獲取採購合約。

歐盟 投票 歧視

上一則

因應去中需求 先鋒將推中國除外新興市場ETF 重押台印

下一則

歐元區通膨放緩 降息在望 市場預期ECB本周政策會議再調降1碼

延伸閱讀

首艘以舊金山同志運動人士命名的補給艦 被川普抹名

首艘以舊金山同志運動人士命名的補給艦 被川普抹名
民主黨租餐車發免費塔可餅 酸川普臨陣退縮

民主黨租餐車發免費塔可餅 酸川普臨陣退縮
美貿易代表署催各國開貿易條件？白宮證實：是善意提醒

美貿易代表署催各國開貿易條件？白宮證實：是善意提醒
大砍美經濟展望 OECD：川普關稅正傷害全球

大砍美經濟展望 OECD：川普關稅正傷害全球

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45
美國銀行（BofA）分析師認為，川普提倡低稅收、低關稅及低利率的政策三連發，可能讓投機風氣再起，並在市場上引發新一輪泡沫危機。（歐新社）

投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫

2025-05-31 18:22

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去
關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有

關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民