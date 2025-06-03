美債失色 澳洲、新加坡在內高評級債吸引亞洲買盤

澳洲30年期公債和同年期美債殖利率利差已收窄至一年來最低水準，可見資金正轉向澳洲債市。（路透）

隨著市場對美國公債吸引力心生疑慮，資金正轉向澳洲 和新加坡在內高評等債券 ，帶動兩地債市走強。

策略師和資產管理人正重新評估美債是否還值得投資，這對全球最大債券市場構成罕見挑戰。美國日前信評遭到調降，加上減稅法案可能衝擊外資持有意願，形勢更顯不利。

彭博報導，台灣壽險 業者已規劃減碼美元資產，香港的退休基金則奉指示擬定美債信評一旦再降的應變方案。

施羅德（Schroders）雪梨辦公室固定收益主管伍德（Kellie Wood）說：「大量財政風險尚未反映在美債價格上，包括信評調降、財政方案，以及投資人對美國政府融資的戒心升高。美國出現財政失誤的風險正逐漸升高。」

這也讓全球所剩不多的 AAA 級債券更具吸引力。澳洲30年期公債和同年期美債殖利率利差已收窄至一年來最低水準，可見資金正轉向澳洲債市。同樣年期的新加坡公債和美債之間的利差，也逼近歷史折價水準。

澳洲10年期公債殖利率上周五下跌11個基點，周一略有回升。投資人預期澳洲央行將進一步降息以因應全球經濟動盪，也推升澳洲公債的買盤。

長久以來，台灣與日本壽險公司以及澳洲退休基金大量布局美國債市，視此為最穩妥的長天期資產選項。但近來市場波動加劇，加上美國財政狀況持續引發疑慮，迫使這些金融機構重新思考布局。

景順（Invesco）香港固定收益基金經理人丁一飛表示，部分機構投資人可能會在美國信評遭調降後尋找替代選項，而亞太地區的AAA級債券將是潛在受惠者之一。

彭博引述一位壽險業的基金經理人透露，已有大型台灣壽險業者開始小規模布局高評等的澳洲和英國公司債，分散對美元資產的依賴。

高盛指出，由於新加坡是亞洲唯一擁有AAA信評的市場，外匯儲備管理者未來可能將部位轉向星元市場。

美國銀行則預期，澳洲公債市場中的外資將面臨來自當地退休基金的競爭，這些基金對澳洲公債的需求可能會超過實際發行規模。