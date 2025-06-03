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大摩預測美元1年內再貶9% 小摩建議押注日圓、歐元和澳幣

編譯劉忠勇／綜合外電
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摩根史坦利策略師預測，美元指數將下跌約9%，明年此時將跌至91左右。(路透)
摩根史坦利策略師預測，美元指數將下跌約9%，明年此時將跌至91左右。(路透)

摩根史坦利（大摩）預明年此時測，因降息和經濟成長走緩，美元到明年中將回落至疫情期間的水準，預料美元指數將下跌約9%，明年此時將跌至91左右。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）2日跌0.39%至98.93。美元指數已自2月高峰下跌近10%。

洪巴赫（Matthew Hornbach）在內的大摩策略師，在5月31日的報告中預測，受貿易風波影響的美元跌幅將加劇，「我們認為，利率和外匯市場已邁入會持續的重大趨勢，會讓美元歷經兩年大區間波動後，推向更低價位，並導致殖利率曲線更加陡峭」。

摩根史坦利的報告，再添一筆質疑美元走勢的聲浪。摩根大通由錢耽（Meera Chandan）領銜的策略師上周告訴投資者，他們仍然看空美元，並建議押注日圓、歐元和澳幣。

川普的貿易政策，削弱了市場對美國資產的信心，也讓全球反思過去過於依賴美元。從美國商品期貨交易委員會（CFTC）交易情況來看，這種看空心理尚未達到極致，可見美元還有可能進一步走貶。

摩根史坦利策略師表示，美元疲弱的最大受益者將是歐元、日圓和瑞士法郎。外界普遍認為這些貨幣是取代美元的避險貨幣。

他們預測，隨美元走弱，歐元將從目前的1.13升至明年的1.25。英鎊也可能從1.35升至1.45。日圓兌美元目前報143日圓，分析師預測會勁升至130日圓。

摩根史坦利也表示，美國10年期公債殖利率在今年年底會達到4%，並隨聯準會（Fed）降息175個基點在明年大幅下跌。

洛克菲勒國際機構主席夏瑪（Ruchir Sharma）也在英國金融時報（FT）撰文指出，美元已不是全球最強貨幣，這個頭銜屬於瑞士法郎。

另據野村證券的研究，隨著美國例外論持續消退，美元料將進一步走軟且預計將持續至下半年。

美國財政和經常帳擔憂的影響、資產重新配置和外匯避險，以及美國關稅和非關稅政策帶來的不確定性，也讓美元承壓。

他們也在同一份報告中預估，韓元兌美元將在未來幾個月大幅升值，可能會攀抵1,300韓元兌1美元。目前韓元匯率約落在1,375.73。

殖利率 摩根史坦利 貨幣

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