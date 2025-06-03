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IATA下修今年航空業獲利 油價大減效應仍可望賺贏去年

編譯陳苓／綜合外電
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國際航空運輸協會下修全球航空業今年獲利展望，由去年12月估計的366億美元下調至360億美元。（路透）
國際航空運輸協會下修全球航空業今年獲利展望，由去年12月估計的366億美元下調至360億美元。（路透）

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利預料仍將優於去年。

國際航空運輸協會（IATA）2日發布聲明稿表示，2025年全球飛航業的合併獲利，由去年12月估計的366億美元下調至360億美元；今年預期營收也降至9790億美元、利潤率減至3.7%。IATA去年底公布展望時，美國總統川普尚未就任，他上台後發動貿易戰，並強化美國邊境管制。

儘管如此，航空業得益於油價降低、乘客人數破紀錄，今年獲利料將高於去年的324億美元，營收也可望打破紀錄。IATA在印度新德里的年度大會上，發布這份備受關注的預測報告，為整體經濟局勢提供線索。

IATA理事長華許（Willie Walsh）指出，360億美元的獲利看來可觀，但形同僅從每段航程的每名乘客賺到7.2美元。對於未來的需求衝擊或稅款，只有微薄的緩衝能力。這個行業先前經歷了疫後的激烈反彈，如今恢復至較為正常的狀態。

該協會並估計今年貨運營收將下跌4.7%至1420億美元，主要受累於全球經濟成長趨緩、及傷害貿易的保護主義措施等。

川普的全面性關稅引發經濟減緩的恐懼，打壓非必須性開支，促使美國等地消費者延後或縮減旅遊計畫。達美航空年初原本認為需求穩健，但在3月態度逆轉，下砍第1季獲利展望，並削減營收成長展望和營業利潤率。

與此同時，飛機延後交付也阻礙航空公司滿足某些地區的激增需求，迫使業者必須繼續使用較舊班機，或是支付更多費用以取得稀少零件，拉高營運成本。華許在聲明中直呼，這十年來的延遲交機「完全令人無法接受」。

關稅戰持續拉鋸，究竟費用該由誰吸收，華許坦承部分製造商可能會把成本轉嫁給客戶，但警告這會推升機票價格。他說，航空業面臨的高昂成本，最終將由消費者埋單。

IATA也表示，航空業先前承諾在2050年實現淨零碳排，但氣候懷疑論政策可能「危及」此一目標。IATA永續發展資深副總裁湯姆森（Marie Owens Thomsen）告訴媒體說，像川普這類支持化石燃料的領導人出現，以及近期的監管放寬，「顯然是一大挫折，確實危及2050年目標的實現」。

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