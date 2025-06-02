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民眾也能賣個資賺錢 巴西全球首推公民數據變現機制

編譯陳律安／綜合外電
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巴西正試行一項計畫，推動公民可將自身個資變現。（美聯社）
巴西正試行一項計畫，推動公民可將自身個資變現。（美聯社）

巴西正在測試一項數位錢包計畫，允許用戶將自身數據變現。一旦這項聯邦法案獲得通過，數據將被視為公民的商業資產，這將是全球首創。

巴西上月宣布啟動這項數據所有權試點計畫，允許公民管理、擁有並從其數位足跡中獲利，這也是全球首個全國性計畫。

該專案由巴西國營的Dataprev公司主導，該公司為政府的社會福利計畫提供技術解決方案，並與美國加州的數據估值與變現公司DrumWave合作。

DrumWave董事顧問、Own Your Data基金會共同創辦人凱薩表示：「目前，人們從自己分享的數據中什麼都得不到。巴西的立場是，公民應該擁有自己數據的所有權。」

在數據變現這方面，巴西的進度領先美國。美國加州州長紐森於2019年提出「數據紅利」構想，但最終未能落實。芝加哥市則已成功將政府數據，包括交通與教育領域的資訊變現。若巴西的計畫實施，將成為全球首個允許公民（而非企業）分享全球數據市場利益的公私聯營模式。目前該市場規模約為40億美元，預估2034年將突破400億美元。

該試點計畫目前涵蓋一小群巴西民眾，讓他們使用數據錢包申請薪資扣繳貸款。當用戶申請新貸款時，合約中的數據會被蒐集至數據錢包中，企業可出價競標這些數據。用戶可以選擇退出。這機制類似第三方Cookie，但不同的是，人們可選擇從中獲利。

所謂「dWallet」（數據錢包）讓用戶能將日常活動中產生的資料存入一個「數據儲蓄帳戶」。當用戶接受企業出價，款項會直接進入錢包，並可立即轉入銀行帳戶。

凱薩表示，這項計畫將有助於「糾正數位經濟中的歷史性失衡」。透過數據變現，那些被企業大量彙整、分類與過濾並用來營運的個人資料，將變成由資料提供者的資產。

Dataprev總裁羅阿桑松今年4月曾表示：「這項倡議將為數據所有權模式奠定基礎，推動金融包容，並從更公平的角度重塑數位經濟。」

巴西 加州 貸款

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