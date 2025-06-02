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美油井數量持續縮減、中東地緣政治不穩 有利油價止穩回升

記者廖賢龍／即時報導
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由於油價持續低於油商的損益平衡價格，導致油商持續縮減鑽探新油井。根據美國能源顧問公司貝克休斯發布的報告數據顯示，截至5月30日當週為止，美國鑽井石油和天然氣鑽井平台數量減少三個，為連續第五周下降，並寫下自2021年11月以來的最低水平。

此外，近年來全球最大的石油出口國沙烏地阿拉伯一直在加大石油煉製業務，不斷投入巨額資金擴大和現代化其國內外的煉油和石化產能，以滿足日益增長的燃料和塑膠需求，同時也確保其原油的出口管道，並幫助該國抵消原油價格和出口下滑所造成的收入損失。目前，該國擁有九家當地煉油廠，總產能為每天333萬桶石油，約占全球需求的3%，用於加工國內生產的原油。在海外則擁有另外每日430萬桶的煉油能力，包括在中國、美國和馬來西亞。

另外，三位貿易消息人士向路透表示，尼日利亞的丹格特煉油廠7月將進口至少500萬桶美國WTI原油，這是繼6月進口量可能創下紀錄之後，該公司繼續大舉購買美國原油。值得留意的是，根據法爾斯通訊的報導，美國總統川普表示，在「不久的將來」有可能與伊朗達成協議。同時川普也威脅說，如果外交手段無法解決長達數十年的伊朗核計畫爭端，他將轟炸伊朗核設施。街口投信表示，倘若美伊的核協議爭端無法解決的話，恐將再次觸發中東地緣衝突，進而推升油價走揚。

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