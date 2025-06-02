我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛畢業典禮演說紅了 蔣雨融陷「走後門」爭議

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

川普祭新關稅 南韓、越南鋼鐵股重挫

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓去年是美國第四大鋼鐵進口來源國，僅次於加拿大、墨西哥和巴西。(路透)
南韓去年是美國第四大鋼鐵進口來源國，僅次於加拿大、墨西哥和巴西。(路透)

受到美國總統川普宣布鋼鋁關稅提高至50%影響，亞洲兩大鋼鐵出口國周一相關股價聞聲重挫。

川普上周五宣布了新的鋼鋁關稅，且於6月4日生效。他同日也指責中國違反與美國的協議，未能履行相互撤銷的關鍵礦物相關關稅和貿易限制。

鋼鐵業專家認為，加徵關稅無疑會衝擊主要鋼鐵出口國，但考量川普最近貿易政策反覆，未來關稅仍可能調降。

金屬研究機構 McCloskey 資深分析師 Chelsea Ye 說：「川普政府的關稅政策反覆搖擺，使實際影響充滿不確定性。我認為最終結果可能會比原先預期低很多，尤其是關稅難以持久。」

南韓產業通商資源部周一表示，將就美方對鋼品課徵50%關稅一事，納入和華府的貿易協商範圍，以降低對產業的衝擊。

根據美國鋼鐵協會資料，南韓去年是美國第四大鋼鐵進口來源國，僅次於加拿大、墨西哥和巴西。

南韓鋼鐵類股周一下挫，浦項鋼鐵和現代製鐵股價下跌3%，世亞鋼鐵大跌10.2%。

越南，主要鋼廠蓮花集團和南金鋼鐵（Nam Kim Steel）分別下跌2.8%和3.4%，越南鋼鐵公司（Vietnam Steel Corp）也下跌2.7%。

根據越南官方數據，今年前四個月對美鋼鐵和鋼品出口年減27%。

關稅 川普 越南

上一則

大摩估OPEC+未來3個月還會再增產 高盛預期8月增產後暫停

延伸閱讀

波蘭大選逆轉…川普支持的右翼候選人第二輪得票率勝出

波蘭大選逆轉…川普支持的右翼候選人第二輪得票率勝出
川普政府撤銷中國留學生簽證 真正目的是稀土？

川普政府撤銷中國留學生簽證 真正目的是稀土？
尋求川普特赦 遊說成一門好生意 遭批有錢人免坐牢

尋求川普特赦 遊說成一門好生意 遭批有錢人免坐牢
艾薩克曼捐款民主黨惹火川普 NASA署長提名遭撤銷

艾薩克曼捐款民主黨惹火川普 NASA署長提名遭撤銷

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了
將無法生產關鍵零件 中祭稀土出口管制 美汽車產業團體警告：恐致汽車停產

將無法生產關鍵零件 中祭稀土出口管制 美汽車產業團體警告：恐致汽車停產