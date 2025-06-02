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旅遊旺季到 不滿川普政策來美遊客變少衝擊收入

編譯林聰毅／綜合報導
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數據顯示，歐洲遊客今年暑假規劃的美國旅遊行程減少10%。（歐新社)
數據顯示，歐洲遊客今年暑假規劃的美國旅遊行程減少10%。（歐新社)

夏季旅遊旺季來到，各國觀光業者摩拳擦掌準備迎接國際旅客，但今夏湧向美國各旅遊景點的加拿大、歐洲和其他國家遊客明顯減少，顯示外國遊客正在放棄美國度假計畫，轉而前往其他地區旅遊，以表達對川普政府關稅與掃蕩移民等政策的不滿。

美國海關與邊境保護局（CBP）資料顯示，過去四周約190萬名外國旅客抵達美國各大機場，比去年同期減少6%，且夏季的航空訂位也不會很快好轉。截至8月，從歐洲飛往美國的航班訂位下滑約12%。另據航空分析業者Cirium對線上旅行社訂位資料的分析，舊金山、華盛頓特區和洛杉磯減少的幅度較大。

數據顯示，歐洲遊客今年暑假規畫的美國旅遊行程減少10%，5至7月從加拿大到美國的航班預訂量更減少33%，牛津經濟研究院旗下的旅遊經濟學部門（Tourism Economics）5月發布的報告預估，今年全年美國的國際遊客將下滑8.7%，外國遊客造訪美國的支出將減少85億美元。相較下，今年整體國際旅遊預料將成長約9%，支出增加16%。

世界旅遊觀光協會（WTTC）也預測，美國經濟今年將流失「驚人的」125億美元的國際旅客支出，直接衝擊美國經濟，影響全美的社區、就業及事業。

一些海外遊客說，不去美國的理由是川普政府的掃蕩移民行動、以及外國遊客被美國拘留或驅逐出境的事件時有所聞。也有些人表示，想表達對白宮政策的不滿，呼應加拿大人抵制美製產品以及歐洲人抵制特斯拉汽車的作法。

加拿大人向來是美國最大的國際旅客群體，過去約占外國旅客人數四分之一。現在，加拿大政府的資料顯示，4月從加國到美國的航空行程減少20%，陸路過境旅行也銳減35%。 另外根據Cirium，今年夏季飛往美國的航班訂位數較去年下滑了22%，其中洛杉磯和邁阿密的訂位數減少了三分之一。

旅遊業約占美國國內生產毛額（GDP）的3%，外國人僅貢獻一小部分。摩根大通的分析顯示，旅遊業衰退對更廣泛經濟活動的影響並不大，但一些地區可能會受重創。

訪美國際旅客變動。（資料來源:牛津經濟研究院）
訪美國際旅客變動。（資料來源:牛津經濟研究院）

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