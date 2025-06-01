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南韓出口萎縮四個月首見 反映政局動盪、關稅戰負面衝擊

編譯吳孟真／綜合外電
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南韓5月出口萎縮，為四個月來首見下滑，對美國與中國外銷更同步下滑，反映國內政局動盪、以及美國總統川普關稅政策的負面衝擊。 （美聯社）
南韓5月出口萎縮，為四個月來首見下滑，對美國與中國外銷更同步下滑，反映國內政局動盪、以及美國總統川普關稅政策的負面衝擊。 （美聯社）

南韓5月出口萎縮，為四個月來首見下滑，對美國與中國外銷更同步下滑，反映國內政局動盪、以及美國總統川普關稅政策的負面衝擊，焦點接下來轉向美韓貿易談判進度、以及本周的總統大選能否讓政經情勢更加明朗。

南韓海關1日公布，5月出口額年比下滑1.3%至573億美元，但仍優於市場預期。

5月進口額年減5.3%至503億美元，使貿易順差擴大至69.4億美元，為去年6月以來最高。

以出口地區而論，南韓5月對美國出口減少8.1%至100億美元，連兩個月萎縮，受累於對美汽車出口銳減32%。

南韓5月對中國出口下滑8.4%至104億美元，因半導體和石化產品需求低迷；對東協國家出口也減少1.3％至100億美元。

南韓產業通商資源部部長安德根指出：「從南韓對美、中這兩個最大市場的出口雙雙萎縮看來，美國關稅已開始影響全球經濟和南韓出口」。

南韓經濟仰賴貿易，容易受到高關稅衝擊。川普先前宣布對該國開徵25%對等關稅，但是隨後宣布暫緩90天。

從產業來看，人工智慧（AI）熱潮帶旺需求下，半導體和智慧手機出口維持強健，半導體出口年增21.2%至138億美元，是歷來同期最高，略為抵銷了汽車、塑化、石油產品的疲弱；5月汽車出口年減4.4%至62億美元，因華府對進口汽車徵收25%關稅，且南韓車廠在美擴大產能，全球油價5月跌至每桶約60美元，導致石化和石油產品出口年減逾20%。

南韓5月對歐盟出口則增加4%至60億美元，是連續第三個月增加，受益於汽車和半導體出口強勁，且對歐電動車（EV）出口增加。5月對台灣出口更大增49.6%。

安德根表示，「政府將設法提出因應美國關稅的對等解方，將關稅對韓出口商的損害降到最小，並爭取最大的國家利益」，當局也將儘速落實追加預算，包含提供中小型企業的1,500億韓元（1.08億美元）關稅相關貿易保險，與847億韓元的關稅回應券。

南韓正與美國進行貿易談判，韓聯社報導，美方已在談判中，呼籲南韓處理限制進口美國牛肉與改造活生物體（LMO）、以及限制把高精密地圖數據移轉到海外等非關稅壁壘措施。南韓已尋求全面豁免或減免對等關稅、針對鋼鐵與汽車的國安關稅等。

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