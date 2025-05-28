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南韓央行再降息1碼 利率降至2.5% 緩衝關稅衝擊

編譯葉亭均／綜合外電
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南韓央行29日宣布降息1碼。(路透)
南韓央行29日宣布降息1碼。(路透)

南韓央行今天(29日)宣布降息1碼，一如市場預期，協助以出口為主的經濟緩衝美國關稅措施的影響，並且在數月政治動盪削弱經濟成長之後幫助重振國內經濟活動。

南韓央行將七天附買回利率下調1碼（25個基點），利率降至2.5%。這是央行自去年10月啟動寬鬆周期以來的第四次降息，符合彭博訪調的21位經濟學家的預期。

央行同時將南韓今年經濟成長率預估值調降至0.8%，低於2月時預測的1.5%。

消息出爐後，韓元兌美元匯率持續走低，盤中貶值0.6%，報1,382.77韓元。

隨著南韓第1季經濟陷入萎縮，近期的數據也沒有顯示景氣回升跡象，南韓央行早已準備好降低借貸成本。目前距離6月3日總統大選僅剩五天，央行總裁李昌鏞4月曾表示，5月的決策必須保持政治中立，並關注經濟需求。當時，所有六位央行理事都對未來三個月內降息持開放態度，被視為本月將採取行動的明確訊號。

Kiwoom證券公司的分析師安藝河（Ahn Yea-ha，音譯）表示：「由於關稅的影響以及出口放緩，調降經濟成長預測顯然是不可避免的。我預期今年基準利率將降至2.25%，明年可能再降一次，使利率降至約2%。」

除了出口疲弱之外，投資低迷與消費不振也顯示經濟需要支撐，而近期韓元升值則可能為南韓央行能夠在不引發通膨的情況下恢復貨幣寬鬆提供額外空間。韓元兌美元匯率近期升至七個月來高點，此前數月的匯率波動曾限制南韓央行政策選項。

央行 南韓 利率

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