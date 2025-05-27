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印度4月銷美iPhone大增逾七成 中國反降七成

編譯任君翔／綜合外電
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4月由印度銷往美國的iPhone年增76%；同期中國製造的iPhone對美銷量則年減76%。（路透）
4月由印度銷往美國的iPhone年增76%；同期中國製造的iPhone對美銷量則年減76%。（路透）

根據市場研究公司數據，4月由印度銷往美國的iPhone年增76%；同期中國製造的iPhone對美銷量則年減76%。這是蘋果加速推進其「印度製造」計畫的結果。但分析師也指出，蘋果分散供應鏈的計畫，將會遭遇來自美國總統川普及北京的阻撓。

CNBC報導，科技市場分析公司Canalys估算，4月印度出口至美國的iPhone數量，較去年同期增加76%，約達300萬支。同一時期，中國進口至美國的iPhone數量則年減約76%，降至約90萬支，與印度恰成對照。Canalys現隸屬Omdia。

Omdia研究經理周樂軒（Le Xuan Chiew）表示，4月的出口數據顯示，蘋果積極採取措施，以適應美國針對iPhone主要產地中國的關稅措施。根據Omdia估計，3月印度銷美iPhone數量也超越中國，這發生在川普4月2日宣布「對等關稅」稅率前；當月出貨量不尋常地高，似乎是蘋果公司囤貨的結果。

但周樂軒也表示，雖印度iPhone對美出口量在3、4月大增，展現出蘋果供應鏈的適應力，但此番成長在今年接下來時間內將會放緩。他並說，印度的製造產能尚不會快速成長至足以滿足全美國的需求，「目前為時尚早」，而蘋果近期正開始出貨最先進產品iPhone 16 Pro。Omdia估計，美國每季iPhone需求量約為2,000萬支，印度產能預期在2026年才能達到該水準。

科技諮詢公司Futurum Group執行長暨高級研究員紐曼（Danial Newman）也指出，該出貨數量所反映的是最終組裝產品量，但並不代表整個供應鏈及製程。並補充，主要的局部組裝流程仍在中國進行。

川普23日在社群媒體上揚言，對進口iPhone加徵25%關稅，重申期望美國銷售的iPhone必須由美國製造，「不是印度，或其他任何地方」。

紐曼也說，中國將不會輕易讓蘋果將供應鏈從該國分散出去。根據印度本地銷售點的報告，北京試圖使印度更難取得來自中國的高科技機械及人才，而這些是進一步支持蘋果供應商所需要的。

Wedbush Securities全球科技研究主管艾夫斯（Dan Ives）告訴CNBC，蘋果在印度的計畫，將會對該國的物流、經銷及複雜的供應鏈構成一些挑戰。但印度仍被期待作為蘋果面臨關稅情境下的「救生筏」。

印度 iPhone 供應鏈

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