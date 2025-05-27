第一生命預料殖利率無基本面支撑 日本公債波動年底會降

考慮到未來日圓升值的風險，第一生命對沒有外匯避險的外國債券也持謹慎態度。（路透）

日本 最大上市壽險公司第一生命控股表示，日本公債殖利率 升高導致日本保險 業者面臨數十億美元未實現損失的情況會減退，因為創新高的殖利率並無經濟基本面支撐。

第一生命社長菊田徹也接受彭博訪問時表示，新買家進入日本公債市場，進一步加劇了波動。上周，日本30年期公債殖利率漲至歷史新高，減損了保險業者原持有公債的價值。截止3月底，第一生命在國內公債的帳面損失約為2兆日圓（140億美元）。

日本周三將發售40年期的超長期公債，繼上周標售公債引發震盪後，公債需求面臨又一番考驗。

日本7.8兆美元的公債市場劇烈波動，讓日本生命保險和農林中金銀行在內的金融機構深感恐慌。日本銀行（央行）在通膨壓力之下減持公債，引發對日本長債的拋售。對這些公司而言，當前殖利率上漲堪稱一次驚人逆轉，因為就在一年前，他們仍在經歷國內投資回報下降，並急切尋求更具吸引力的海外資產。

菊田說：「長期持有日本公債的投資人數量非常有限，他們正被短期投資者取代，日本公債市場波動性也因此加劇。」

菊田表示，由於市場流動性不足，殖利率在短期內可能會進一步上升，但日本公債市場預計會在年底左右回穩。他指出，交換契約利率約低於可比較的日本公債殖利率60至125個基點。

菊田說：「日本潛在的經濟成長率不到1%。而且通膨只影響短期利率。因此，從根本上看，我認為長期利率不應該維持在現在的水準。利率暫時波動過度，部分原因是供需關係所致。」

截至3月底，第一生命的國內保險事業擁有16.6兆日圓的日本公債和市政債券，且其中超過一半的持有債券到期日超過20年。

日本壽險業傳統上是日本公債的主要買家，通常會購買長達40年到期的公債來支應數十年的保險責任。近來，避險基金逐漸增加對日本債券期貨和日圓換匯的交易。

雖然帳面損失並不會立即對保險業者造成風險，按照新規定，較高的利率會壓低資產和負債的價值，但不會影響財務健全性的監管指標。

菊田表示，儘管當前的公債殖利率已經「相當具吸引力」，但保險公司目前幾乎已完成受監管規定累積的資產，也沒有空間再購買新的日本公債。他說，第一生命將繼續用較高殖利率的債券來替代較低殖利率的債券。

第一生命也縮減對外國債券目的在外幣避險的投資，這曾是日本低利率時期保險業的主要投資手段。考慮到未來日圓升值的風險，該公司對沒有外匯避險的外國債券也持謹慎態度。

菊田表示：「外國債券做為日圓利率資產替代品的需求已經大幅縮小。」他說，高額的避險成本讓這些投資不再合理。他說：「原本無法想像的事情，現在正在發生。」