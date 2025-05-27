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美債跟著勁揚 日本擬減少發行超長期公債 日債應聲大漲

編譯葉亭均／綜合外電
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日本傳出考慮減少超長期公債的發行量，消息帶動日本公債價格大漲，影響也外溢至美債市場。（路透）
日本傳出考慮減少超長期公債的發行量，消息帶動日本公債價格大漲，影響也外溢至美債市場。（路透）

兩名消息人士透露，日本考慮減少超長期公債的發行量，原因是近期這類公債殖利率急遽上升，使得決策官員尋求舒緩市場對日本政府財務惡化的擔憂。消息出爐後，日本公債價格大漲，影響也外溢至美債市場與匯市。

日本30年期公債殖利率在今天（27日）盤中急挫20個基點，降至2.835%，下探至5月8日以來低點；20年期公債殖利率下滑19.5個基點，至2.31%。

美國10年期公債殖利率則下滑5個基點，30年期殖利率下滑多達8個基點。

消息也引發匯市波動，美元由貶翻升；日圓急貶，一度貶值0.4%，報143.44日圓兌1美元，逆轉盤初時日銀總裁植田和男談話帶動的日圓升勢。

兩位消息人士27日向路透透露，日本財務省將考慮調整當前年度的債券發行計畫內容，其中可能涉及削減超長期債券的發行量。官員將在6月中旬到月底與市場參與者進行討論後進行決策。另外，彭博資訊報導，日本財務省針對公債的合適發行規模向市場參與者發出調查問卷，同時詢問對當前市況的看法，是罕見舉動。

一些交易人士將這些行動視為是日本當局試圖讓全球第三大債市恢復穩定的訊號。此前，日本超長期公債殖利率攀升至創紀錄水準，主因是壽險業者這類傳統買方的需求萎縮；先前一場20年期公債的標售顯示出需求為時多年來最疲弱，30年期與40年期日本公債殖利率上周也飆升，反映投資人對政府財政狀況感到擔憂。

至於為何美債盤中跟著應聲上漲？倫敦Pepperstone集團策略師布朗（Michael Brown）表示，日本可能減少發行量「給了美債助力」，「對於那些尋求買進長天期公債的投資人來說，日本公債供給減少，可能會迫使他們轉向美國公債市場」。

殖利率 日本 債券

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