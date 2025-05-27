我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對加薩最新表態 顯示以色列日益孤立

俄羅斯3理由嫌梵蒂岡不適合談判 普亭理想地點曝光

彭博分析：新台幣走升後 為何避險基金也看漲韓元？

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
避險基金正在選擇權市場加碼押注韓元兌美元匯率將走揚，呼籲新台幣兌美元匯率的走勢。（路透）
避險基金正在選擇權市場加碼押注韓元兌美元匯率將走揚，呼籲新台幣兌美元匯率的走勢。（路透）

彭博資訊報導，在新台幣匯率近來走升後，避險基金正在選擇權市場加碼押注韓元兌美元匯率將跟進走揚，呼籲新台幣兌美元匯率的走勢。

隨著市場對於美韓貿易談判有討論到韓元走勢的揣測日益升溫，美國保管信託與結算公司（DTCC）數據顯示，上周美元對韓元選擇權的交易量增至今年來最高水準，巴克萊銀行表示，避險基金對美元賣權的需求增加。

新台幣近來升值，正在重塑市場對亞幣前景的預期。由於南韓對美貿易順差，加重了首爾須容忍韓元走強的壓力，投資人認為，韓元可能出現類似新台幣的升勢。就像台灣，美國去年也也把南韓列入外匯觀察名單。

巴克萊銀行駐新加坡的亞洲外匯選擇權主管達賈（Mukund Daga）表示，多數避險沖基金都問一個關鍵問題是：哪種貨幣配對的匯率，能出現與新台幣相同的波動幅度，導致美元對韓元賣權需求熱絡。渣打銀行駐新加坡外匯選擇權全球主管譚頓（Saurabh Tandon）也說，在新台幣的劇烈波動後，美元對韓元的賣權需求很熱。

美國和貿易夥伴之間的關稅談判，已引發美國川普政府推動弱勢美元的臆測，許多投資人認為，韓元正成為市場青睞、能反映美國與亞洲貿易動能轉變的代理或幣，也能對美元升勢減弱避險。

匯率 新加坡 南韓

上一則

傳三星將退出MLC NAND業務 同業有望迎轉單

下一則

美債跟著勁揚 日本擬減少發行超長期公債 日債應聲大漲

延伸閱讀

關稅戰衝擊 台4月製造、服務、營建業指數全跌

關稅戰衝擊 台4月製造、服務、營建業指數全跌
台企微星砸6520萬 購聖蓋博谷大廠區

台企微星砸6520萬 購聖蓋博谷大廠區
黃建中 獲選華裔美國退伍軍人會新任主席

黃建中 獲選華裔美國退伍軍人會新任主席
北美現代汽車與洛杉磯市立圖書館一同慶祝美國亞太裔繼承月

北美現代汽車與洛杉磯市立圖書館一同慶祝美國亞太裔繼承月

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議