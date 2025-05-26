我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港女來美20年面臨驅逐 95%挺川小鎮喊「讓她回家」

哈佛80年首例 專研「誠實道德」教授造假被撤終身職

怕太仰賴外勞 英國培訓12萬本國建築工與護理師

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國政府計劃培訓12萬名英國建築工人、工程人員和護理師。圖右者為首相施凱爾，左為財政大臣里夫斯。(美聯社)
英國政府計劃培訓12萬名英國建築工人、工程人員和護理師。圖右者為首相施凱爾，左為財政大臣里夫斯。(美聯社)

英國政府計劃培訓12萬名英國建築工人、工程人員和護理師，期望在不導致技術勞力短缺情勢惡化的情況下，限制移民人數。

根據英國官方周二發表的一份聲明，首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨政府將提撥30億英鎊（約41億美元），目標在本屆國會結束前，提供3萬個新的學徒培訓名額。政府也將把「移民技能附加費」（即企業聘用外籍技術勞工所需繳納的費用）提高32%，藉此資助額外4.5萬個培訓名額，著重於營建、社會照護等高度依賴外籍勞工的行業。政府同時也將支持成人學習者計畫。

英國政府教育部門在聲明中表示，這項投資將透過在營建、工程、醫療和社會照護與數位等關鍵領域創造12萬個新的培訓機會，「將技能版圖重新聚焦於年輕的國內人才」。

英國教育大臣菲力普森（Bridget Phillipson）表示：「我們正在認真履行提供更多就業途徑的責任。」

目前，超過五分之一的英國工作適齡人口沒有工作，也沒有在尋找工作，最新官方數據顯示，不參與勞動市場比率 （Inactivity rate）為21.4%，自新冠疫情爆發以來一直持續上升。

施凱爾正面臨兩難，一方面必須擴大勞動力以落實經濟成長承諾，另一方面又必須抑制移民人數，力阻法拉吉（Nigel Farage）所領導、走右翼民粹路線的改革黨支持度竄高。工黨近期宣布，將提高外籍勞工的英語能力門檻，並使移民想留在英國變得更加困難。

波士頓顧問公司近期一項分析警告說，由於2029年底前，會有9,000億英鎊（約1.2兆美元）資金投入公共與民間基礎建設，英國的供應鏈將承受巨大壓力。報告建議擴大「短缺職業清單」以便更容易從海外聘請員工，並放寬主要簽證對英語能力的要求。

英國政府希望重現二戰後營建榮景時期，包括承諾興建150萬戶住房，這是其經濟成長計畫的核心。然而，由於本地建築勞工年齡偏高，加上脫歐後外籍建築工人不願來英國，營建業正面臨嚴重勞力短缺情勢。

企業領袖警告說，技術勞工的缺口過大，單靠培訓計畫無法填補，尤其是建築工人需耗費多年才能具備合格能力，這將使營建產業短期內面臨通膨和瓶頸風險。

移民 施凱爾

上一則

華為前天才少年創辦的智元機器人 2025年實現商業化落地

下一則

美企規避關稅有妙招 「首次銷售規則」詢問度高

延伸閱讀

英超冠軍利物浦遊街慶祝 夾道球迷遭車衝撞27人送醫

英超冠軍利物浦遊街慶祝 夾道球迷遭車衝撞27人送醫
美國人今年首季申請英籍創21年新高 上回激增也在川任內

美國人今年首季申請英籍創21年新高 上回激增也在川任內
英國簽協議移交查哥斯群島主權 確保軍事基地租約

英國簽協議移交查哥斯群島主權 確保軍事基地租約
以部長批槍案「反猶主義誘惑結果」轟歐洲助長恐怖勢力

以部長批槍案「反猶主義誘惑結果」轟歐洲助長恐怖勢力

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
有人葉落歸根住不慣 再回美

有人葉落歸根住不慣 再回美
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議