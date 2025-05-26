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印度：2025年躍第四大經濟體

編譯易起宇／綜合外電
印度超越日本，成為全球第四大經濟體，可望很快再超越德國，成為全球第三大。（路透）
印度超越日本，成為全球第四大經濟體，可望很快再超越德國，成為全球第三大。（路透）

印度政治政策智庫「國家轉型委員會」（NITI Aayog）執行長蘇布拉曼揚，引述國際貨幣基金（IMF）數據指出，印度超越日本，成為全球第四大經濟體，可望很快再超越德國，成為全球第三大。他並表示，目前整體地緣政治和經濟環境有利印度。

印度媒體報導，蘇布拉曼揚25日在第10屆NITI Aayog治理委員會會議的會後記者會上表示：「這一刻，我們已經是第四大經濟體。我們的經濟規模達到4兆美元，而且這不是我自己的數據，是IMF的數據。印度今天已經超越了日本。」

蘇布拉曼揚也預測，如果印度繼續維持現在的計畫，再過兩年半至三年，就會超越德國，成為全球第三大經濟體。

他引述的數據是IMF在4月公布的「世界經濟展望」（WEO）報告，以及IMF的官網，認為印度已超車日本，但IMF說的是，印度今年的名目國內生產毛額（GDP）將達到4兆1,870.17億美元，日本則為4兆1,864.31億美元，未必如蘇布拉曼揚所認為的、印度已經超越日本。

IMF報告也預測，印度2025、26年的經濟成長率為6.2%，雖然因為貿易緊張加劇和全球不確定性，低於先前預測的6.5%，但仍是未來兩年唯一預期成長率超過6%的國家。

這樣快速的成長，預期將推升印度GDP在2028年達到5兆5,844.76億美元，超越德國成為第三大經濟體。

至於德國，今年和明年的預期經濟成長率分別為零成長和0.9%。該國並被預期是最受到目前進行中全球貿易戰打擊的歐洲國家之一。其GDP預期2028年將達到5兆2,519.28億美元。日本也同樣預期將受到貿易戰打擊，今明兩年的經濟成長率預期將停留在0.6%。

美國仍是全球最大經濟體，預期今年GDP達30兆5,072.17億美元，但預期成長率放緩至1.8%，明年更會放緩至1.7%。中國則為全球第二大，預期今年GDP為19兆2,317.05億美元。

根據IMF數據，印度的人均所得已從2013-14年的1,438美元，翻倍至2025年的2,880美元。

印度 日本 德國

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