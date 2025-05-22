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美股失寵錢往哪跑？新興市場接棒狂歡派對

編譯季晶晶／綜合外電
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美國銀行分析師最近預測，新興市場股票將是「下一波牛市」。（路透）
美國銀行分析師最近預測，新興市場股票將是「下一波牛市」。（路透）

國際評級機構穆迪（Moody's）近日下調美國信用評級，讓「拋售美股」的聲浪再度高漲，新興市場股票成為投資人眼中的新寵，華爾街投行紛紛唱多，一場資金大挪移似乎正在上演。

美國銀行最近預測，新興市場將是「下一波牛市」。該行投資策略師Michael Hartnett領導的研究團隊撰寫報告表示：「美元走弱、美債殖利率見頂、中國經濟復甦……現在沒有比新興市場股票更好的選擇。」

無獨有偶，摩根大通本周一也調升新興市場股票評級，從「中性」改成「加碼」，理由包括中美貿易緊張局勢緩解，以及新興市場估值極具吸引力。

MSCI新興市場指數今年以來已上漲8.55%，遠超史坦普500指數同期僅1%的漲幅。更關鍵的是，4月2日美國總統川普宣布對其他國家加徵關稅後，市場走勢明顯分化，4月9日至21日間，史坦普500指數下跌逾5%，MSCI新興市場指數卻逆勢上漲7%。

Global X ETFs主動投資團隊主管Malcolm Dorson分析指出：「過去十年，新興市場的表現落後美股，但現在具備三大優勢，包括美元可能持續走弱、投資人配置比率處於歷史低點，以及估值過低卻具備高成長性。」

他特別看好印度的長期成長潛力，也強調阿根廷目前估值極具吸引力，而希臘、巴西等國主權評級獲得調升，也增加了這些市場的魅力。

Dorson說，許多美國投資人在新興市場的配置比僅為3%-5%，遠低於MSCI全球指數的10.5%權重，意味後續資金流入空間巨大。

另根據摩根大通的統計數據，新興市場的預期本益比為12倍，與已開發市場相比，折扣幅度大。

VanEck基金經理Ola El-Shawarby指出，與過去幾次曇花一現的新興市場反彈不同，這次漲勢有更堅實的基礎：「這次不僅是估值便宜，更重要的是許多關鍵市場如印度，已展現出由內需驅動的結構性增長動能。」

SGMC Capital股票基金經理Mohit Mirpuri表示：「在美股獨強多年之後，全球投資人開始尋找其他投資機會以達成多元化並獲致長期回報，新興市場正重新回到投資組合的核心位置。」他認為，這波資金輪動可能才剛剛開始。

不過分析師也提醒風險，若美國債務危機惡化，或中國經濟復甦不如預期，都可能打斷這波新興市場行情。

新興市場 美股 摩根大通

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