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中東緊張升溫油價震盪 金價漲逾2.5%一度飆破3350美元

編譯劉忠勇、易起宇／綜合報導
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是受地緣政治緊張局勢再起，國際油價開高走高。 (路透資料照片)
是受地緣政治緊張局勢再起，國際油價開高走高。 (路透資料照片)

國際油價21日開高走高，金價也同步上揚，主要是受地緣政治緊張局勢再起帶動。CNN報導，美國情報顯示以色列正準備可能對伊朗核子設施發動攻擊。

西德州中級原油期貨（WTI）21日盤中一度大漲3.5%，達到每桶64.19美元；布蘭特原油期貨漲1.9%，報每桶66.63美元，之後都回到平盤附近。CNN引述未具名官員報導，目前尚不清楚以色列領導人是否已做出發動攻擊的最終決定。

上周以來，由於美伊限核談判消息反覆，油價走勢動盪不定。若談判達成協議，可能會使更多伊朗原油重新流入市場，投資人本來就已經預期今年市場會供過於求。但若以色列真的對伊朗發動攻擊，將會使美伊談判更難產生任何進展，也將會為中東地區增添更多動盪，衝擊石油供應。該區供應全世界約三分之一原油。

西太平洋銀行大宗商品和碳研究主管雷尼說：「這是目前為止最清楚跡象，關於這場美伊核談判的風險有多高，以及如果伊朗堅持維持其商業核能力，以色列可能會多麼竭盡全力阻止。」

對於CNN報導，美國國防部和美國國家安全會議（NSC）尚未回應置評，以色列駐美大使館則拒絕置評。

金價方面，現貨金價21日一度漲0.9%至每英兩3320.57美元，延續本周來漲逾2.5%的漲勢；紐約黃金期貨一度漲1.1%至3350.2美元。

國際信評機構穆迪上周五宣布摘除美國AAA頂級主權信評，已帶動金價走高，因為這重新引發對美國預算赤字不斷擴大的擔憂，使部分投資人尋求避險。美元貶值也讓金價獲得支撐，因為這將使其他貨幣買家可更低價購買黃金。CNN的報導又更進一步推升避險需求。

盛寶銀行大宗商品策略主管韓森表示，金價升至每英兩3250美元引發部分空頭回補，推動金價上漲。

中國上月黃金進口規模創近一年來最高水位。根據20日的海關數據，中國上月黃金進口總量達127.5公噸，比前一個月增73%。

布蘭特油價走勢。(資料來源：彭博資訊)
布蘭特油價走勢。(資料來源：彭博資訊)

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