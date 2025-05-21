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日本公債陷崩跌危機 衡量投資人興趣關鍵指標近13年新低

編譯林聰毅／綜合報導
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據當地媒體報導，日本的財政狀況日益令人憂心。(路透資料照片)
據當地媒體報導，日本的財政狀況日益令人憂心。(路透資料照片)

日本標售公債的投標倍數，跌至10餘年來最低，需求低迷凸顯投資人對日本財政惡化與央行退出超寬鬆貨幣政策的擔憂。日本長期公債價格20日全面大跌，40年期公債殖利率飆至歷史新高。

財務省20日標售1兆日圓的20年期公債，但衡量投資人興趣的關鍵指標、也就是債券的「投標倍數」，卻跌至2012年8月以來最低。需求低迷的另一個跡象是尾差（平均價與最低成交價的差距）達到1.14，為1987年以來最大。

在標售結果公布後，20年期日本公債殖利率跳漲15個基點至2.555%，為2000年10月以來最高；30年期日本公債殖利率飆漲17個基點至3.14%，為1999年首次標售該期限公債以來最高；40年期日本公債殖利率則躍升15個基點至3.6%，也攀抵歷史新高。

三井住友信託資產管理公司資深策略師稻留克俊表示：「結果比我預期還糟，財政擴張風險加上流動性下降，30年期和40年期債券被拋售，但市場情勢持續惡化，現在已蔓延到原本相對穩定的20年期債券。」

在美國公債殖利率持續走升的背景下，超長期日本公債殖利率已連數周上揚。在穆迪（Moody's）上周調降美國債信評等後，30年期美債殖利率19日一度飆破5%，升抵一年半最高。

殖利率飆升凸顯了日本債市特有的結構性挑戰，以及全球債券投資人對政府支出增加所造成風險的擔憂。摩根大通分析師的研究報告說：「投資人對期限的需求正出現結構性放緩。」「在財務省和央行未干預情況下形成價格雖很理想，但目前需要採取某種行動來阻止超長期日本公債崩跌，否則調降債信評等或擴大財政支出可能會引發更大的衝擊。」

據當地媒體報導，日本的財政狀況日益令人憂心，執政聯盟和在野黨國會議員都呼籲，在7月參議院選舉之前調降消費稅，但遭首相石破茂拒絕，他19日在國會表示，日本的財政狀況比歐債危機嚴重時期的希臘還糟。

此外，植田和男領導的日本央行，一直在削減每月購債數量以逐步減少對市場的支持，最終目標是退出前任總裁黑田東彥實施的激進貨幣刺激政策。公債殖利率走高也適逢日本經濟處於風雨飄搖之際，除了今年第1季經濟出現負成長外，日本與美國的貿易談判也存在不確定性。

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