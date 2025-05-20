我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

亞洲新冠重症大幅攀升 韓日中檢測工具廠、疫苗股大漲

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新冠肺炎疫情正默默在部分亞洲地區捲土重來。（路透）
新冠肺炎疫情正默默在部分亞洲地區捲土重來。（路透）

新冠肺炎（Covid-19）疫情正默默在部分亞洲地區捲土重來，尤其是在香港、新加坡、中國大陸和泰國，確診和重症病例數都出現大幅攀升，這也帶動了亞洲地區新冠檢測工具廠商和藥廠股價大漲。

泰國媒體報導，香港的新冠疫情正再度受到密切關注。香港衛生署衛生防護中心數據顯示，在5月3日止的一周內，新冠呼吸道樣本檢測陽性比率，以及重症患者人數（31例），都達到一年來最高。同時，汙水監測也發現病毒含量顯著升高，顯示社區傳染正在擴大。

而在新加坡，衛生部公布的同一周新冠病例數暴增了28%，達到約14,200例。因新冠而住院的患者數也增加約30%。這是星國政府近一年來首次像這樣公布官方數據，顯示情況已被認為非常令人擔憂。

中國大陸和泰國也觀察到類似趨勢。大陸疾病預防控制中心數據顯示，在5月4日止的五周內，大陸醫院的新冠檢測陽性率已攀升逾一倍，顯示大陸可能又即將進入去年夏天經歷過的新冠傳染高峰期。

泰國的新冠疫情則在4月潑水節後復熾。泰國疾病管制局已證實，今年來已經歷過兩次大規模的疫情爆發，並敦促民眾盡速接種疫苗，尤其是高風險族群。

印度雖然目前尚未出現新一波疫情跡象，衛生與家庭福利部公布的全國活躍病例只有93例，但印度公衛專家正密切監視狀況，要民眾以亞洲鄰國的疫情爆發為戒，過度放寬措施可能導致疫情迅速爆發。

不過，亞洲的這一波新冠疫情復熾，也帶旺了一些公司的股價。南韓新冠檢測工具廠商19日股價全數上漲，其中Sugentech躍漲了29%。疫苗製造商日本第一三共和南韓SK Bioscience也分別大漲逾7%，上海君實生物在港股上市的股價則上漲4.3%。

疫情 泰國 香港

上一則

中國房價跌幅連6個月縮至4% 開發投資仍疲軟

下一則

高通新CPU為AI打造將建「原生資料中心」 攜手沙烏地開發

延伸閱讀

Covid捲土重來 亞洲藥廠股漲 帶動新冠檢測工具廠等股價

Covid捲土重來 亞洲藥廠股漲 帶動新冠檢測工具廠等股價
美債殖利率走高 美股添變數

美債殖利率走高 美股添變數
玩忽職守？曼谷塌樓案逮17人 中鐵十局總經理張傳令被捕

玩忽職守？曼谷塌樓案逮17人 中鐵十局總經理張傳令被捕
新冠病毒株多元化 台疫情再升溫 醫：這些人出國要小心

新冠病毒株多元化 台疫情再升溫 醫：這些人出國要小心

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利