我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鐵路罷工 新州居民經歷混亂周末

關稅戰停火 中企出口美國報關量2天大增600%

高通CEO艾蒙宣布進軍資料中心 展示AI多元應用場景

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
高通執行長在Computex上，宣布進軍資料中心領域。（路透）
高通執行長在Computex上，宣布進軍資料中心領域。（路透）

高通執行長艾蒙持續展示其推動AI PC生態系的最新成果，與多家全球領導品牌深化合作，橫跨消費、企業、創作、開發與工業應用，持續擴大Snapdragon X平台的影響力。他同時也宣布將進軍資料中心領域。

高通攜手聯想 實現「AI for All」願景

聯想指出，AI應該普及至每一位用戶，無論是學生、創作者還是企業領袖。聯想已全面採用Snapdragon X Elite與X Plus處理器，推出涵蓋商務、教育與創作需求的AI PC產品線，包括ThinkPad T14s、ThinkBook 16、Yoga Slim 7x與IdeaPad Slim 3x。聯想更推出自家AI代理人「Lenovo AI Now」，並整合Smart Connect軟體，將PC、手機、平板與穿戴裝置串聯為智慧網絡，實現混合式AI應用。

Writer導入企業場景 高通內部成為成功案例

AI企業解決方案商Writer透露，目前已與上百家財星500大企業合作，協助將繁瑣流程AI化。高通內部部署Writer後，每月節省超過2,400小時工時，投資報酬率達九倍。Writer的AI HQ代理系統能橫跨各部門運作，提供企業級擴展性，是高通實踐AI生產力的核心工具之一。

Adobe攜手高通 改變創作流程

高通與Adobe合作，將Snapdragon NPU導入Premiere Pro，實現AI場景剪輯偵測與音訊標籤分類等功能，即時提升編輯效率。這不僅釋放CPU與GPU資源，也為創作者提供高度機動的創作體驗，Snapdragon NPU的整合正重新定義筆電上的創作可能性。

Docker讓AI開發從雲端走向終端

Docker宣布Docker Desktop現已支援Snapdragon X處理器與NPU，協助開發者將AI模型在筆電與桌機本地運行。隨著AI映像檔下載量年增130%，Docker看好Snapdragon平台的效能與能效，稱此次合作將開啟AI開發的新階段。

將與研華聯手 推出工業用AI

艾蒙也說，將與研華科技合作，推出面向工業應用的AI PC，支援製程控制、資產監測、電腦視覺與預測性維護等任務，並強調所有AI皆在裝置端即時運行，滿足低延遲、高可靠性的工業場景需求。

艾蒙最後更釋出關鍵訊號，宣布將進軍資料中心領域。雖未公開細節，但透露其新一代CPU將專為AI時代打造，目標為建構「AI原生資料中心」，以高效能與極低功耗為設計核心，挑戰傳統市場格局。

AI 高通 大S

上一則

彭博：台灣在核電廠全面停役後 擴大尋求液化天然氣貨源

下一則

日本白米貴到爆 農相卻說「別人送的米多到可以賣」

延伸閱讀

黃仁勳演講大菜要上桌 機器人、量子電腦將成話題

黃仁勳演講大菜要上桌 機器人、量子電腦將成話題
喬州布倫瑞克港 居民血液中工業汙染物超標

喬州布倫瑞克港 居民血液中工業汙染物超標
蘋果密研新一代晶片 智慧眼鏡專用處理器明年底量產 台積電助攻

蘋果密研新一代晶片 智慧眼鏡專用處理器明年底量產 台積電助攻
搶出口、搶兩新效應 中國工業企業利潤「黑翻紅」

搶出口、搶兩新效應 中國工業企業利潤「黑翻紅」

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼