貿易戰衝擊 美歐中企業暫停發布財測 僅科技業表現亮眼

由於美國總統川普發動貿易戰，美、歐及中國企業紛紛暫停對今年的財測。(路透資料照片)

全球上市公司第1季財報雖優於預估，但由於美國總統川普發動貿易戰，美、歐及中國大陸企業紛紛暫停對今年的財測、或看淡業績展望，強調成本上升，消費者信心下降，並對業務缺乏信心，促使分析師調降對未來幾季的獲利成長預估。

Horizon投資公司投資長蘭德表示，「財報季的重點不在於數字，而在於上市公司的說法。投資人不在意企業第1季的表現，因為無法決定新關稅 經濟環境下的展望」。

彭博分析師的分析顯示，美國史坦普500指數成分企業第1季獲利成長率雖是市場預估的2倍，但提高獲利展望公司數、與維持或降低財測的公司數相比，比率已降到至少2010來最低水準。

歐股 方面，MSCI歐洲指數成分企業上季獲利雖成長5%，遠優於預估的下滑1.5%，但分析師對今年企業獲利成長率的預估已減緩到新冠疫情 以來之最。中國滬深300指數成分企業的獲利預估值，已比3月底的頂峰下降1.7%。

Evercore ISI股市與量化策略師伊曼紐表示，企業正依不同的關稅及經濟情勢腳本，進行規劃，投資人則偏愛較不受關稅影響且獲利能力持續成長的公司。

美國沃爾瑪表示可能很快就必須漲價，強鹿農機公司（John Deere）預估關稅將提高今年度的成本5億美元，Expedia預測今年美國旅遊需求走軟，德國戴姆勒卡車也下修今年營收及獲利預估。

相對來看，科技業仍是這輪財報季的亮點。「科技七雄」已有六家公司公布業績，其中四家的營收預估都符合或超過分析師預估，Alphabet則未提出財測；輝達將於5月28日公布財報。

歐洲科技股的情況分歧。艾司摩爾（ASML）表示訂貨情況令人失望，但思愛普（SAP）表示需求依然強韌。