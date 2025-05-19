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純數位顧問服務不如預期 瑞銀擬6月關閉

編譯林聰毅／綜合報導

瑞銀（UBS）計畫6月關閉「UBS Advice」純數位機器人顧問服務，成為繼摩根大通（小摩）與高盛之後，最新一家放棄數位顧問服務的大型銀行。

瑞銀日前向美國證管會（SEC）提交的ADV表格顯示，現有UBS Advice帳戶將於6月13日左右，轉至另一個UBS財富管理產品UBS Access，客戶也能在6月9日之前選擇其他瑞銀服務。

文件顯示，瑞銀3月21日已在新帳戶關閉UBS Advice功能。瑞銀網站指出，UBS Advice的最低投資額為1萬美元，並按客戶投資的資產，每年收取0.75%的顧問費。

瑞銀2018年推出美國機器人顧問服務，以因應約15年前出現的競爭威脅，當時Wealthfront和Betterment等新創公司開始為投資人提供專業管理的投資組合。相較於一些對手自行打造機器人顧問產品，瑞銀選擇使用舊金山金融科技業者SigFig財富管理公司提供的技術。

但機器人顧問爭取到的客戶不如預期而且成長緩慢。小摩去年通關閉純數位機器人顧問服務J.P. Morgan Automated Investing，高盛關閉自動投資服務Marcus Invest，並將該部門的數位投資帳戶賣給Betterment。

高盛 舊金山 摩根大通

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