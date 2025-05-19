我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收到Undue信別扔 這表示你有一筆欠款官方已代繳

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

ECB官員暗示：貿易戰抑制物價 利率須降至2%以下

編譯陳律安／綜合報導

過去以鷹派立場聞名的歐洲央行（ECB）決策官員、比利時央行總裁溫希（Pierre Wunsch）表示，在全球貿易戰可能抑制消費物價的情況下，ECB可能須調降基準利率到「略低於」2%的水準，暗示年底前可能降息超過1碼。

溫希接受英國金融時報（FT）訪問時：「我在觀察經濟－我們面對震撼與成長不確定時－這可能需要溫和支持性（的政策）」。他說，這可能暗示ECB必須調降基準的存款利率至略低於2%。ECB去年6月來已七度降息，從4%降至2.25%。

他認為，在4月2日後，歐元兌美元意外升值，可能壓低進口貨物的價格，進而降低通膨。

市場預期ECB將在6月5日降息1碼，下半年再降息1碼，調降基準利率到1.75%。一些經濟學家預估，ECB明年可能必須升息。

溫希指出，他不會對市場預期感到「震撼」，「我解讀的角度是，在2025年底的某個時間點，我們可能會有溫和支持性」的政策。

另一方面，歐洲央行官員最近對通膨看法樂觀，準備進一步降低借貸成本，下一次行動可能就在6月。由於歐洲經濟步履蹣跚，尤其是美國總統川普又發動貿易戰，市場預計今年還會有兩到三次降息。

牛津經濟研究院高級經濟學家法比尼(Riccardo Marcelli Fabian)先前指出，儘管歐元區4月核心通膨升溫，整體趨勢其實更偏向通縮。此外歐洲擴增國防支出雖可能推升通膨，但相關支出的實施過程耗時長久，對物價影響有限。

降息 央行 利率

上一則

貿易戰衝擊 美歐中企業暫停發布財測 僅科技業表現亮眼

下一則

純數位顧問服務不如預期 瑞銀擬6月關閉

延伸閱讀

川普關稅瘋狂度略降但貿易戰未了…克魯曼算給你看

川普關稅瘋狂度略降但貿易戰未了…克魯曼算給你看
中國今年首次調降存準率正式上路 市場估將降息

中國今年首次調降存準率正式上路 市場估將降息
就像上月暴跌沒發生過 史坦普500指數重返川普貿易戰原點

就像上月暴跌沒發生過 史坦普500指數重返川普貿易戰原點
全球海運五哥：本周貨櫃量暴增 貿易戰休兵釋需求

全球海運五哥：本周貨櫃量暴增 貿易戰休兵釋需求

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加