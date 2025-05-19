我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收到Undue信別扔 這表示你有一筆欠款官方已代繳

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

比特幣搶手幣圈富豪被盯上 索求用加密貨幣支付贖金

編譯魏紹揆／綜合報導
加密貨幣價值飆升，幣圈人士面臨人身安全威脅。（路透）
加密貨幣價值飆升，幣圈人士面臨人身安全威脅。（路透）

加密貨幣價值飆升，比特幣去年就大漲54％，幣圈人士也因此身價水漲船高，但這些富豪的「線上財富」卻也帶來「線下」的人身安全威脅：犯罪者正企圖對幣圈主管及其家人進行暴力綁架，以索求用加密貨幣支付的數百萬美元贖金。

全球針對幣圈人士的暴力綁架事件愈來愈多，受害者遭人挾持毆打。犯罪者如今已非運用先進工具發動駭客攻擊，竊取虛擬帳戶內的財富，而是用簡單工具施暴、脅迫受害者，索取贖金。

在過去，帳戶遭駭一直是幣圈富豪的主要風險，為了阻擋駭客，精明的幣圈投資人讓數位錢包離線，改用實體裝置，提高了遠距駭入的難度，但實體世界的犯罪能避開這些防護手段。

比特幣安全公司Casa共同創辦人洛普（Jameson Lopp）說：許多人將安全層級提升到像藏在床下，但如果你很高調，就得擔心實體攻擊。

根據法國政府官員與幣圈專家，該國近幾個月至少有五起跟虛擬貨幣相關的綁架案，去年全球更有數十起。儘管有些罪犯迅速落網，但也凸顯組織犯罪所看中的龐大獲利。

法國內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）16日早上召集虛幣公司高層開會，提出新安全措施。他表示，13日Paymium老闆女兒的綁架未遂案，明顯與近期其他起案件類似，也就是幫派老大用加密通訊軟體Telegram、Signal等招募素未謀面的年輕人，然後「遙控」執行計畫。到目前為止，大部分被報導的攻擊受害者，都跟知名幣圈人士或在網上炫富有關。但一些犯罪份子也瞄準Coinbase等虛擬貨幣交易平台的用戶個資。

虛擬貨幣 比特幣 駭客

上一則

美債殖利率走高 美股添變數

下一則

AI效應 「招聘凍結」時代來臨 伴隨經濟、政策不確定性

延伸閱讀

與川普晚餐的加密貨幣富豪 多人來自中國和東南亞

與川普晚餐的加密貨幣富豪 多人來自中國和東南亞
比特幣大漲推手？Fed悄悄重祭QE大買美債 最大受惠資產曝光

比特幣大漲推手？Fed悄悄重祭QE大買美債 最大受惠資產曝光
川普次子稱政府壓低能源成本政策 將有利加密貨幣發展

川普次子稱政府壓低能源成本政策 將有利加密貨幣發展
美最大加密貨幣平台Coinbase客戶個資遭竊 拒付2000萬贖金

美最大加密貨幣平台Coinbase客戶個資遭竊 拒付2000萬贖金

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加