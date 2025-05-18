中國減持美債 持倉規模降至全球第3

美國財政部16日最新資料數據顯示，中國今年首次減持美債，從美債第二大持有國退為第三大。圖為美鈔。(路透)

美中關稅戰陰影下，美國財政部 16日公布數據，中國3月減持189億美元美國國債 至7654億美元，為今年首次減持。減持後，中國對美國國債的持倉規模，由世界排名第二下降至第三。

澎湃新聞報導，3月美債前三大海外債主中，日本增持49億美元美國國債，持倉規模為1兆1308億美元，仍是美國第一大債主；英國增持290億美元美國國債至7793億美元，持倉規模由第三上升至第二。

從2022年4月起，中國美債持倉一直低於1兆美元，且總體呈減持趨勢。2022、2023、2024年，中國分別減持1732億美元、508億美元、573億美元美國國債。

美國財政部報告顯示，3月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流的淨流入總額為2543億美元。其中，海外私人資金淨流入為2592億美元，海外官方資金淨流出為49億美元。

同時，3月海外淨買入美國長期證券的資金規模為1832億美元，此前2月淨買入1427億美元。其中，海外私人投資者淨買入1460億美元，海外官方機構淨買入373億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外3月總體淨買入美國長期證券1618億美元，此前2月為淨買入1120億美元。

此前受到美中關係緊張加劇的影響，中國社群媒體相關討論提到，中國是否應該拋售其持有的美國國債。

至於台灣央行 4月底外匯存底高達5828億元，央行總裁楊金龍曾透露，央行持有美國政府公債低於3000億美元；根據美國財政部數據，台灣為美國國債的第11大持有國。