我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年音檔曝光 拜登卸任前心智能力爭議再起

洛州大18歲台裔畢業生 鳥類學研究獲國家榮譽

美歐關稅談判突破僵局 貿易協議進入新階段

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
知情人士表示，美國和歐盟終於打破數周來僵局，開始認真展開貿易談判，以阻止川普關稅的最糟局面發生。（路透）
知情人士表示，美國和歐盟終於打破數周來僵局，開始認真展開貿易談判，以阻止川普關稅的最糟局面發生。（路透）

知情人士表示，美國和歐盟終於打破數周來僵局，開始認真展開貿易談判，以阻止川普關稅的最糟局面發生。

英國金融時報（FT）報導，根據四名知情人士和該報看到的歐盟簡報，美歐近日終於首次交換談判文件，粗略歸納要討論的領域，包括從關稅、數位貿易到投資機會等。

據了解，幫助推動美歐打破僵局的是美國貿易代表葛里爾。他私下告誡歐盟外交官員，美方對歐盟拒絕提交任何書面提議感到日益沮喪。若布魯塞爾不先有行動，川普4月宣布對歐盟加徵的20%對等關稅，7月將分毫不差恢復實施。

不過，根據歐盟簡報，歐盟執委會最高貿易官員魏恩德（Sabine Weyand）仍向會員國表示，歐盟必須保持冷靜行動，切勿屈服於美方渴望達到的「快速勝利」。她提醒會員國，有些美國關稅可能還是會繼續實施，尤其是在美國希望回流生產的產業，像是鋼鐵和汽車製造。

川普仍維持對鋼鋁和汽車加徵的25%關稅，並威脅對藥品、半導體、銅、木材、關鍵礦物和航太零件加徵關稅。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）向FT表示，他希望透過增購美國天然氣、軍備和農產品來降低美歐貿易逆差，但美方已多次對歐盟的附加價值稅、數位服務管制、食品標準及特定美國產品關稅表達關切。

他說，歐盟不會接受美國廢除附加價值稅或降低數位管制的要求，但對降低對中國關鍵原物料和藥品的依賴持開放態度，也願考慮對疑似獲補貼的中國輸歐商品加徵關稅。

歐盟 關稅 川普

上一則

亞幣對美元走勢分道揚鑣 人民幣、韓元近期將測試關鍵價位

延伸閱讀

川普預告下周一與普亭通話 並會打給澤倫斯基

川普預告下周一與普亭通話 並會打給澤倫斯基
「大方向正確」部分亞裔讚川普經濟、移民政策

「大方向正確」部分亞裔讚川普經濟、移民政策
沒時間和150國談 川普：2至3周致函各國新稅率

沒時間和150國談 川普：2至3周致函各國新稅率
自己人跑票… 眾院預算案卡關 川普：共和黨不需要騷包

自己人跑票… 眾院預算案卡關 川普：共和黨不需要騷包

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58

超人氣

更多 >
移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷
4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
除草不用跪蹲、除霉不用刷 達人分享最愛用屋外清潔用品

除草不用跪蹲、除霉不用刷 達人分享最愛用屋外清潔用品