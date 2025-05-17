美歐關稅談判突破僵局 貿易協議進入新階段

知情人士表示，美國和歐盟終於打破數周來僵局，開始認真展開貿易談判，以阻止川普關稅的最糟局面發生。（路透）

知情人士表示，美國和歐盟 終於打破數周來僵局，開始認真展開貿易談判，以阻止川普關稅 的最糟局面發生。

英國金融時報（FT）報導，根據四名知情人士和該報看到的歐盟簡報，美歐近日終於首次交換談判文件，粗略歸納要討論的領域，包括從關稅、數位貿易到投資機會等。

據了解，幫助推動美歐打破僵局的是美國貿易代表葛里爾。他私下告誡歐盟外交官員，美方對歐盟拒絕提交任何書面提議感到日益沮喪。若布魯塞爾不先有行動，川普4月宣布對歐盟加徵的20%對等關稅，7月將分毫不差恢復實施。

不過，根據歐盟簡報，歐盟執委會最高貿易官員魏恩德（Sabine Weyand）仍向會員國表示，歐盟必須保持冷靜行動，切勿屈服於美方渴望達到的「快速勝利」。她提醒會員國，有些美國關稅可能還是會繼續實施，尤其是在美國希望回流生產的產業，像是鋼鐵和汽車製造。

川普仍維持對鋼鋁和汽車加徵的25%關稅，並威脅對藥品、半導體、銅、木材、關鍵礦物和航太零件加徵關稅。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）向FT表示，他希望透過增購美國天然氣、軍備和農產品來降低美歐貿易逆差，但美方已多次對歐盟的附加價值稅、數位服務管制、食品標準及特定美國產品關稅表達關切。

他說，歐盟不會接受美國廢除附加價值稅或降低數位管制的要求，但對降低對中國關鍵原物料和藥品的依賴持開放態度，也願考慮對疑似獲補貼的中國輸歐商品加徵關稅。