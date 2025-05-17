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日本首季GDP意外萎縮0.7% 川普加稅前先露經濟脆弱

編譯易起宇／綜合報導
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日本上季經濟一年來首見萎縮，可見在美國總統川普關稅措施衝擊發酵前，日本已顯露脆弱體質。馬來西亞上季經濟成長增幅呈現一年來最慢，反映該國眾多產業的放緩。（路透）
日本上季經濟一年來首見萎縮，可見在美國總統川普關稅措施衝擊發酵前，日本已顯露脆弱體質。馬來西亞上季經濟成長增幅呈現一年來最慢，反映該國眾多產業的放緩。（路透）

日本上季經濟一年來首見萎縮，可見在美國總統川普關稅措施衝擊發酵前，日本已顯露脆弱體質。馬來西亞上季經濟成長增幅呈現一年來最慢，反映該國眾多產業的放緩。

彭博資訊報導，內閣府16日公布報告指出，日本今年1至3月經通膨調整後國內生產毛額（GDP）年化後較前季萎縮0.7%，比經濟學家預估的萎縮0.3%還差，並使日本本季面臨可能連兩季萎縮的技術性衰退風險。

出口下滑和進口大增使淨出口在第1季對整體經濟由挹注轉為拖累。占日本GDP半數比重的消費者支出幾乎持平。

隨著通膨削減購買力，日本消費一直維持低於疫情前水準。

NLI研究所經濟研究部主管齋藤太郎表示：「這顯示日本經濟成長潛力偏低，一有風吹草動就容易陷入萎縮。」他警告，本季經濟再度萎縮的風險相當高，「這次數據尚未反映美國加徵關稅的具體影響，但從本季起就會發酵。出口將下滑，企業也將因對前景憂慮而縮手資本支出」。內閣府報告顯示，日本上季資本支出還比前一季成長1.4%。

在食品通膨帶動下，日本生活成本今年持續以高於日本銀行（央行）2%通膨目標的幅度增長。3月米價持續飆漲，年增幅高達92%。

彭博經濟學家指出，經濟疲弱一方面支持日銀維持寬鬆政策，但另一方面，部分疲弱來自於民間消費不振，可見生活成本上升持續使消費者趨於保守，代表日銀需縮減寬鬆措施，以避免落入停滯性通膨。

另一方面，大馬央行16日數據顯示，上季GDP年成長率為4.4%，低於去年第4季修正值4.9%，達到一年來最低，並連續第三季放緩。

服務業和製造業增幅都比前一季放緩，分別成長5%和4.1%；採石和採礦業則從前一季萎縮0.7%擴大至2.7%。央行表示，由於採礦業出口減少，上季出口成長率從前一季的8.7%放緩至4.1%。

路透調查顯示，經濟學家已把大馬今年經濟成長預測從4.7%下修至4.3%，理由是貿易緊張升級和內需疲弱。國際貨幣基金（IMF）更加悲觀，下修至4.1%。除非大馬和美國達成協議，否則將面臨美國24%進口關稅。大馬預計6月中旬和美國進行下一輪關稅談判。

日本 關稅 央行

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