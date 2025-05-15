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關稅衝擊未至…日本第1季經濟已現萎縮 比原估計0.3%更差

編譯劉忠勇／綜合外電
日本第1季經濟疲弱來自民間消費不振，可見生活成本上升仍讓消費者趨於保守。(美聯社)
日本第1季經濟疲弱來自民間消費不振，可見生活成本上升仍讓消費者趨於保守。(美聯社)

日本經濟一年來首度出現萎縮，可見在總統川普關稅措施衝擊發酵前，日本已顯露脆弱體質。

內閣府周五(16日)公布報告指出，今年第1季日本國內生產毛額（GDP）與上季比較折算年率之經濟成長率年化萎縮0.7%，比經濟學家原估萎縮0.3%更差。若未來數月美國加徵關稅的衝擊擴大，日本本季恐怕將陷入衰退。

第1季出口下滑、進口大增，淨出口對整體經濟由挹注轉為拖累。占日本經濟半數比重的民間消費幾乎持平，至今仍未回到疫情前水準，也反映通膨壓力削弱消費者購買力。

另外，第1季資本支出較上季成長1.4%。

NLI研究所經濟研究主管齋藤太郎說：「這表明日本經濟成長潛力偏低，只要一有風吹草動就容易陷入萎縮。」他警告，本季經濟再度萎縮的風險相當高。「這次數據還沒反映美國加徵關稅的具體影響，但從本季起就會發酵。出口將下滑，企業也會因對前景感到憂慮而縮手資本支出。」

彭博經濟學家指出，一方面，經濟疲弱支持日本銀行（央行）維持寬鬆政策；但另一方面，疲弱來自民間消費不振，可見生活成本上升仍讓消費者趨於保守。這也表示日銀必須開始縮減刺激措施，以避免落入停滯性通膨的風險。」

日本 關稅 疫情

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