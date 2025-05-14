日產汽車財年淨虧損1400億元 全球將關7廠裁員2萬人

日產汽車（Nissan）宣布到2027財年（2028年3月底為止）全球員工將裁減2萬人，也將關閉7廠。(美聯社)

日產汽車（Nissan ）昨(13)天宣布，2024財年淨虧損6708億日圓（約45.6億美元）。日產也宣布到2027財年（2028年3月底為止）全球員工將裁減2萬人，也將關閉7廠。

日本經濟新聞報導，日本將把在全球的完成車的工廠由目前的17家減為10家。印度、阿根廷等地的工廠關閉，日本國內的部分工廠也可能成為關廠對象。

日產目前在日本有5廠，包括追濱廠（神奈川縣橫須賀市）、日產車體湘南廠（神奈川縣平塚市）、櫪木廠（位於櫪木縣上三川町）以及位於福岡縣的2座廠，產能共逾100萬輛。

日產2024財年全球產能（不含中國）為350萬輛，計畫2027財年減至250萬輛。目前日本在全球的員工約13萬人，隨著部分工廠關閉，到2027財年全球員工裁員2萬人（相當於全體的15%）。

上個月甫就任日產社長的艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）今天在位於橫濱市的日產總社召開記者會說明一連串的公司結構改革計畫。

他表示，「須更迅速地改善業績，建立不依賴銷量就能確保利潤的機制」、「做出悲傷與痛苦的艱難的決定」。他說：「裁員2萬人是讓日產存活下去所須的對策」。

日產於2024年11月為了經營重建，宣布將在全球裁員9000人，產能減少2成（約100萬輛），但現在決定，裁員人數提高，工廠數減少。

有關2025財年（截至2026年3月底）的獲利預測，日產今天宣布「未定」。這主要是受到關稅 影響，不確定性增高。

至於營業額，日產估同2024財年，為12兆5000億日圓。2024財年的最終損益是淨虧損6708億日圓（2023財年為淨利4266億日圓），時隔4個財年最終損益出現虧損，虧損幅度是創業以來第3大。

美國對於進口車的關稅政策導致汽車業界等的前景不透明，對正在重建的日產形同雪上加霜。日產從墨西哥出口（約30萬輛）及從日本出口（約12萬輛）成為美國課進口車關稅的對象，預估營業利益最多降4500億日圓。