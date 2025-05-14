我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

日產汽車爆25年最慘虧損 裁2萬人、關7廠 暫緩發全年財測

編譯吳孟真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日產上年度淨損達45億美元，決定不發布本年度財測。（歐新社）
日產上年度淨損達45億美元，決定不發布本年度財測。（歐新社）

日產汽車上年度虧損寫25年來最慘紀錄，並因關稅不確定性因素，暫緩發布全年財測，同日也更新緊急整頓計畫，除證實將在全球裁員2萬人外，也預計關閉七座工廠。同日公布財報的本田汽車，預估本年度獲利將減少逾半。

日產13日宣布，在截至3月的上年度淨損達6,709億日圓（45億美元），遠遜於前一年度的4,260億日圓淨利。日產決定不發布截至明年3月的本年度財測，也正加速整頓，預計在2027年度前將17座工廠關閉至剩下十座，年產能將因此由去年的350萬輛，減至250萬輛。裁員總人數證實為2萬人，占其員工總數的15%，目標為減支5,000億日圓。

日產執行長艾斯皮諾薩說，「我們的全年財報是一記警鐘」，「現實擺明了我們有一個高成本的結構，全球環境波動不止，也讓事情更加複雜」。

日產的整頓計畫目前也受到美國關稅措施的威脅。儘管美國已降低對中國大陸關稅，汽車產業仍受25%關稅，以及汽車零組件和鋼鋁關稅之苦。

日產預期，關稅政策恐釀4,500億日圓（30億美元）衝擊。日產財務長帕平說，由墨西哥和日本出口的車輛，占該廠在美銷量的近45%，關稅將影響墨國輸美的30萬輛車，以及日本輸美的12萬輛。

本田汽車也估計，美國關稅措施將對其造成30億美元衝擊，預料截至明年3月的本年度營業利益，將由上年度的1.21兆日圓驟減59%至5,000億日圓（33.8億美元）。而由於關稅打擊和電動車（EV）需求日益放緩，本田也預計將規模110億美元在加拿大投資EV供應鏈的計畫暫停「約兩年」。

川普瞬息萬變的關稅政策，已在全球汽車產業掀起波瀾，不僅Stellantis和賓士日前暫停公布財測，通用汽車也示警，關稅將導致上達50億美元獲利減損，福特預期將有15億美元獲利遭受衝擊。豐田則說，4-5月獲利將因關稅而減損12億美元。

關稅 本田 日本

上一則

暌違近3月 輝達重返3兆美元俱樂部 股價13日漲5.63%

下一則

美中降關稅 大摩點名5產品受惠「蘋果供應鏈更是利多」

延伸閱讀

從頭上戴的到腳上穿的 這五樣旅行物品恐將因關稅漲價

從頭上戴的到腳上穿的 這五樣旅行物品恐將因關稅漲價
中國經濟成長率 投行調升 最高喊到4.8% 未超出官方5%目標

中國經濟成長率 投行調升 最高喊到4.8% 未超出官方5%目標
川普：對中關稅可能再上調 放話90天未達協議就會有動作

川普：對中關稅可能再上調 放話90天未達協議就會有動作
中國國務院正式公告 對美加徵關稅降至10%

中國國務院正式公告 對美加徵關稅降至10%

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
巴菲特在波克夏股東大會上講話。(路透)

巴菲特手裡溜走的百億獵物是誰？市場猜鞋業巨頭Skechers

2025-05-07 08:45
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

黃仁勳中東行收穫滿滿 Nvidia和AMD都抱回大單

2025-05-13 13:28

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制