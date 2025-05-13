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OpenAI、微軟重談數十億美元合作協議 為未來IPO鋪路

編譯劉忠勇／綜合報導
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OpenAI企圖心不斷升高，也加劇和微軟的競爭。(路透資料照片)
OpenAI企圖心不斷升高，也加劇和微軟的競爭。(路透資料照片)

英國金融時報（FT）報導，OpenAI微軟正重新商議數十億美元的合作協議，為OpenAI未來首次公開發行股票（IPO）鋪路，也確保微軟能繼續取得最先進的人工智慧（AI）模型。

目前談判的一大關鍵在於OpenAI重整後，微軟能取得多少股權，以換取迄今已投入逾130億美元的資金。微軟是OpenAI的最大金主，OpenAI研擬重組以逐漸擺脫非營利組織身分，微軟是一大反對者。

知情人士向金融時報透露，雙方也商討修改先前簽署的廣泛合作協議，該協議可追溯至2019年微軟最初投資10億美元之時，涵蓋微軟可取得OpenAI模型和產品等智慧財產，以及營收分潤方式，合約目前有效期至2030年。

三位直接參與談判的人士透露，微軟願意放棄部分在OpenAI新設營利事業體中的股權，以換取2030年以後開發的新技術使用權。

OpenAI原本打算讓非營利董事會喪失最終控制權，但上周放棄此一計畫。不過，該公司仍打算將旗下業務部門轉型為「公益法人」，也就是在追求獲利之餘，也強調社會公益的企業型態。

OpenAI轉型公益法人，能對外發售股權，Anthropic和馬斯克旗下的xAI也採用此種企業模式。知情人士透露，這項轉型是投資人提出的主要訴求，讓OpenAI「未來有機會啟動IPO」。

兩家公司關係趨於冷淡，讓談判更加棘手。隨著OpenAI企圖心不斷升高，加劇和微軟的競爭。OpenAI的AI產品鎖定企業用戶，並欲與軟銀、甲骨文等攜手打造星際之門（Stargate）基礎建設。

微軟高層透露：「雙方摩擦部分來自於作風。OpenAI對微軟的態度是：給我們錢和算力，其他別管，就當做搭了順風車。這種做法當然容易引發緊張。老實說，這不是個好的合作夥伴態度，太傲慢了。」

接近OpenAI的人士則說：「微軟其實還是希望這次轉型成功，並不是已經翻臉或公然開戰。雖然談判不容易，但有信心能談成。」

AI OpenAI 微軟

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