巴西政府：中國擴大投資電動車潔能快遞領域

巴西政府宣布，中國計劃新增投資快遞、電動車、清潔能源及採礦業等。圖為2025年印度尼西亞電動車展覽會，中國電動車品牌新日展示產品。(新華社)

巴西 政府12日宣布，中國計劃向巴西的新項目投資270億巴西幣（約47億美元），投資領域包括快遞、電動車 、清潔能源及採礦業等。

巴西出口促進局（ApexBrasil）局長維亞納（Jorge Viana）在北京舉行的巴中企業家論壇結束後，提及這270億巴西幣的投資。

巴西當局表示，中國的投資主要包括長城汽車投資60億巴西幣擴大巴西業務；快遞平台美團投資50億巴西幣，透過Keeta應用程式在巴西運營；中廣核集團投資30億巴西幣建設再生能源中心（風能和太陽能）；遠景能源將斥資50億巴西幣建設拉丁美洲首座淨零工業區（碳中和），重點發展永續航空燃料、綠色氫能和氨能。

巴西出口促進局也將與瑞幸咖啡合作推廣巴西咖啡，與華夏電影合作推廣巴西電影，並與好特賣合作在中國零售市場推廣巴西產品。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）由11名部長、參議院議長阿爾科隆布雷（Davi Alcolumbre）、其他官員和約200名商界人士陪同訪問中國。魯拉預計13日會見中國國家主席習近平。

魯拉在巴中企業家論壇後表示，過去10年，中國在巴西直接投資排名從第14位躍升至第5位，中國是巴西最大的亞洲投資國，投資額超過540億美元。

魯拉此次訪中目的是加強兩國之間的貿易談判，中國是巴西的主要貿易夥伴，巴西政府認為對中國出口有擴大空間，預計中巴兩國政府將簽署一系列雙邊協議。

巴西農業部長法瓦羅（Carlos Fávaro）指出，農業是此行重點議程，希望達成在北京開設辦事處的協議，以促進巴西肉類出口到中國市場的談判，並減少生物技術產品註冊的官僚程序。

此外，魯拉政府表示，美國與中國就貿易戰簽署的90天協定對巴西來說是好消息。巴西希望美中貿易關係恢復正常將對全球經濟產生正面影響，避免美國陷入經濟衰退和中國經濟放緩，使巴西從中受益。

巴西總統明確指出，他有意加強與中國的關係，但不願在中國和美國之間做出選擇，而是希望與這兩個國家都保持牢固的關係。