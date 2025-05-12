中企因貿易戰供應鏈去除外國零件 可能成為長久策略

埃斯頓自動化在商展中介紹公司生產的工業機器人。 （美聯社）

中國企業正加快從供應鏈 中去除外國零件，因應美國要趕緊與中國脫鉤的威脅。

在美國總統川普 對中國商品祭出超高的進口稅率後，過去幾周以來，就有超過20多家在上海、深圳上市的中企告訴投資人，他們擴大採購國內的投入原料以取代外國產品；或是預期將受惠於業界的採購在地化。

金融時報說，半導體業、化學產業、醫療器材業等中企的財務申報文件顯示，川普貿易戰 造成的可能影響，是企業永久調整供應鏈。

北京當局其實從喊出「2025中國製造」以來，已長久推動產業自給自足，現在川普關稅以及中方的報復關稅，為這項政策產生更強驅力。

例如，中國工業機器人領導廠商埃斯頓自動化，就在上個月的年報裡對投資人說，公司很快掌握到先前採用外國品牌產品的重量級客戶。該公司同時優化自身的供應鏈，在原物料方面，增加國產的替代品。

埃斯頓一位經理表示，提升在地採購能降低成本，而且「這不僅是因為貿易戰，而是整個全球經濟都不穩定。我們必須能夠準備好更換供應商」。

中國矽材料公司神工半導體也告訴投資人，公司會去除外國供應商以「加強危機韌性」。神工一位經理說，他們不進口美國產品，改日本、南韓和歐洲尋找替代的化學試劑供應商，同時也推動採購在地化，避免進一步風險。