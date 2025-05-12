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印巴停戰現慶祝行情 巴股暴衝9%漲到熔斷…破17年來紀錄

編譯陳律安／綜合外電
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在印、巴同意停火後，兩國股市12日大漲。（歐新社）
在印、巴同意停火後，兩國股市12日大漲。（歐新社）

印度巴基斯坦上周六（10日）同意停火，促使投資人的注意力從軍事衝突回歸經濟展望，激勵印、巴股市周一（12日）雙雙大漲。

巴基斯坦基準的KSE-30指數12日盤中飆漲9.2%，寫2008年來最大漲幅， 也觸發了熔斷機制，一度暫停交易一小時；印度NSE Nifty50指數一度跳漲3.1%，反映投資人樂見這兩個核武國避免戰火延燒。

Candriam公司基金經理人達萬說，鑒於上周局勢迅速惡化，使上周末的進展顯得格外正面，「市場焦點可望回歸印度的成長題材」。

在9日之前，外資已連續16日買超印度股市，如今外資可能回籠，原因是印度經濟展望看俏，包括有望提前與美國達成貿易協議、流動性充裕，以及該國央行預料將降息。

隨著邊境緊張降溫，市場預料重新聚焦巴基斯坦的經濟改革。在這之前，邊境危機掩蓋了巴基斯坦央行出人意料的降息行動、與國際貨幣基金（IMF）額外融資等題材。IMF在9日批准對巴國立即撥付10億美元，並啟動14億美元的氣候韌性方案，有望提振巴國脆弱的財政。消息激勵巴國以美元計價的債券上漲，盧比則持穩。

巴國券商業者Arif Habib表示，若停火得以延續，後續MSCI公司可能調升巴國的指數權重、加上該國提出的聯邦預算案，有望成為行情的催化劑。

不過，緊張情勢仍可能再起。印度尚未解除對巴基斯坦農作物衝擊甚大的印度河用水暫停措施；與此同時，一位印度高階外交官表示，巴基斯坦宣布停火的數小時內便違反協議，但巴國方面否認這項指控。

印度 巴基斯坦 邊境

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