我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

大韓航空攜手達美 入股加國飛航二哥

編譯吳孟真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

大韓航空（Korean Air）與達美航空9日宣布，將合資5.5億美元入股加拿大飛航二哥西捷航空（WestJet），以擴展兩家公司的市場。

韓國經濟日報報導，根據兩家航空業者與西捷航空母公司Onex Corp簽署的協議，大韓航空將以2.2億美元取得西捷10%股權，達美將以3.3億美元取得15%股權，Onex Corp仍將是西捷最大股東。兩業者表示，入股西捷將擴大往返加拿大與北美、歐洲和亞洲的營運。

西捷航空創立於1996年，為加國的廉航先驅，航線目前遍及北美、中美洲、加勒比海和歐亞逾100個地點，旗下飛機近200架。而加拿大為全球第七大航空市場，規模估計達330億美元。

大韓2020年收購韓亞航空（Asiana Airlines），近期晉身全球第11大全服務航空公司（FSC），入股西捷被視為增進北美市場競爭力的策略性舉措。大韓入股西捷後，預料會增加往返南韓與北美的航班，並藉由西捷在拉美地區的廣大網絡，開發當地的新航線。

航空業者間的合資夥伴關係，是超越聯營航班協議的最高層級的商業合作。聯營航班讓業者能共享航班，並分享成本與營收。達美與大韓航空在2018年建立合資夥伴關係以來，創造出營運綜效，帶動往返美國和亞洲間的航班顯著增加。

加拿大 達美航空 廉航

上一則

Fed前理事華許批貨幣政策：就業、通膨不是2選1

下一則

全球資金移轉 離美入歐成趨勢 大型機構經理人削減美元曝險

延伸閱讀

「雷霆特攻隊*」蟬聯北美票房冠軍「罪人」第2名

「雷霆特攻隊*」蟬聯北美票房冠軍「罪人」第2名
擴大北美市場 大韓航空、達美航空入股加拿大飛航二哥

擴大北美市場 大韓航空、達美航空入股加拿大飛航二哥
川卡會被問「美第51州」卡尼：加拿大是非賣品 川普：別把話說死

川卡會被問「美第51州」卡尼：加拿大是非賣品 川普：別把話說死
成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
「拋售美國」交易大行其道，眾人益發不願持有美國資產，帶動亞洲主要貨幣強勁升值。（路透）

亞幣全面竄高 「出售美國」熱潮 引爆市場劇烈波動

2025-05-05 08:10
巴菲特在波克夏股東大會上講話。(路透)

巴菲特手裡溜走的百億獵物是誰？市場猜鞋業巨頭Skechers

2025-05-07 08:45

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查